دعاوي قانونية من أجل اللاجئيين إلارتريين المتأثرين بشدة بالحرب في تجراي

1 .يتطلب تغيير نهجنا من كتابة رسائل المناشدات إلى إجراء الدعاوي القانونية في إطار قانوني وذلك لمعالجة تظلماتنا، و التي سيتم التعامل معها من قبل المختصيين القانونيين. و ستركز إجراءاتنا القانونية ضد : الحكومة الفيدرالية إلاثيوبية

، الحكومة إلارترية ، الوكالة إلاثيوبية للاجئين والعائدين ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمتوقع

مشاركات المنظمات إلارترية التالية :-Legal Advocacy Action for the Eritrean Refugees -Invitation Letter-Final2