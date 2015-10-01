دعاوي قانونية من أجل اللاجئيين إلارتريين المتأثرين بشدة بالحرب في تجراي

1 .يتطلب تغيير نهجنا من كتابة رسائل المناشدات إلى إجراء الدعاوي القانونية في إطار قانوني وذلك لمعالجة تظلماتنا، و التي سيتم التعامل معها من قبل المختصيين القانونيين. و ستركز إجراءاتنا القانونية ضد : الحكومة الفيدرالية إلاثيوبية
، الحكومة إلارترية ، الوكالة إلاثيوبية للاجئين والعائدين ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمتوقع
مشاركات المنظمات إلارترية التالية :-Legal Advocacy Action for the Eritrean Refugees -Invitation Letter-Final2

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=44667

نشرت بواسطة في يناير 6 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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