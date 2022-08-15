دورية سودانية – ليبية تعثر على عشرين جثة لمهاجرين غير شرعيين.

ميدل إيست مونيتر

أعلنت دورية سودانية ليبية مشتركة ، الجمعة ، عن إنقاذ ثمانية سودانيين وعثور على 20 جثة في الصحراء على الحدود بين السودان وليبيا.

أفادت وكالة الأنباء السودانية ( سونا) أن من تم العثور عليهم قادمون من ولاية شمال دارفور متجهين إلى ليبيا في محاولة هجرة غير شرعية.

وبحسب سونا ، أشاد قائد القوات المشتركة العقيد علي سعيد بيقظة الدورية السودانية الليبية المشتركة وحرصها على “مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب”.

وأشار إلى أهمية: “تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية لتأمين الحدود بين البلدين”.

يكافح السودان ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا ، وكذلك على حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا

التهريب والاتجار بالبشر تقودهما عصابات منظمة تنقل المهاجرين إلى دول مثل إسرائيل عبر مصر وأوروبا عبر ليبيا.

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الضالعة في التهريب.

تبرر الحكومة السودانية غياب الإحصائيات بضعف قدراتها مقارنة بالتكلفة الباهظة لملاحقة العصابات عبر حدودها الشاسعة.