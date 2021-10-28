رئيس اقليم تجراى يدعوا سكان مدينتى دسى وكوموبلشل لزوم منازلهم

رئيس اقليم تجراى د. دبرظيون قبرى مكئيل

فرجت : تجراى تفى

دعا رئيس اقليم تجراى د. دبرظيون قبرى مكئيل سكان مندينتى دسى وكومبولشا وضواحيها الى عدم القلق والهلع من قوات دفاع تجراى التى تقترب من المدن الكبرى جنوب محافظة “ولو ” .

وناشد دبرظيون السكان الى عدم النزوح من منازلهم وحماية مصالحهم وطرد المليشيات الامهرية من داخل المدن .

جاء ذلك فى كلمة القاها عبر تلفزيون تجراى المحلى باللغة الامهرية .

وفى رسالة موجهة للجيش الاثيوبى فى جبهات القتال قال دبرظيون ” الحرب انتهت وعلى الجنود الاستسلام لقوات دفاع تجراى او الهروب من وحداتهم والرجوع الى منازلهم “.

ومن جهة اخرى اصدرت القيادة العسكرية لقوات تجراى بياناً اكدت فيه ان الحرب اشرفت الى نهايتها وعلى جميع عناصر الجيش الفيدرالى فى اقليمى الامهرا والعفر الاستسلام الى قوات دفاع تجراى او الهروب قبل “فوات الاوان ” على حسب البيان.

وفى اشارة لافتة حذر البيان قوات الجيش الفيدرالى المتواجد فى مدينة غوندر وضواحيها الى الاستسلام لقوات دفاع تجاى .

ودعا البيان المواطنين فى اقليمى الامهرا والعفر الابتعاد من المناطق الصناعية ودور العبادة التى يتحصن فيها بقاية الجيش الفيدرالى والمليشيات الامهرية .

وشهد الاسبوع الماضى عملية استسلام جماعية لعناصر من الجيش الاثيوبى الفيدرالى معظمهم ينتمى الى عرقية الاورومو.