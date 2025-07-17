سلطات النظام الهقدفي تغلق مراكزاً لتحفيظ القرآن في مدينة قندع

فرجت

قامت سلطات النظام الطائفي في ارتريا باغلاق مركزا لتحفيظ القرءان الكريم اليوم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٥ م في مدينة قندع في السهول الشرقية الإرترية وقامت بتشريد طلبته البالغ عددهم زهاء ثلاثة طالب دون ابداء اية اسباب او اجابات مقنعة من قبل مسؤولي المدينة سوى ان الإغلاق حاء نتيجة لأوامر عليا دون تحديد من هي الجهة ” العليا”.

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع التضيق الممنهج الذي تمارسه سلطات هقدف ضد المسلمين ومؤسساتهم التعليمية والخدمية والاستيلاء على أراضيهم في الوقت الذي تعطي كامل الاهتمام وتطلق اليد العليا للكنيسة الأرثوذكسية الإرترية في القيام ببناء الكنائس في أراضي المسلمين والاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة المملوكة للمسلمين وإعطاؤها رخص إعلامية للتواصل مع اتباعها في وقت قامت فيه باغلاق الصحف والمجلات المستقلة وأودعت السجون الكتاب والصحفيين.

الجدير بالذكر ان فندا تعتبر احدى المدن التي تم استهدافها في حملة عام ١٩٩٢ م باعتقالات واسعة وسط الشيوخ ومعلمي المعاهد والطلاب.

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