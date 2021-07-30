إثيوبيا تطالب المجتمع الدولي الضغط على قوات دفاع تجراى لوقف الحرب

فرجت : العربية

وجهت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد مناشدة للمجتمع الدولي بالتدخل للضغط على قوات دقاع تجراى لوقف الحرب التي تشنها ضد الجيش الإثيوبي، وفقًا لما أوردته قناة “العربية” منذ قليل في نبأٍ عاجل.

ويعد هذا الأمر بمثابة تراجع عن الموقف الإثيوبي السابق الرافض تمامًا تدخل المجتمع الدولي في حل أزمة اقليم تجراى بحجة أنه ﺸﺄن داﺨﻟﻲ.

وياتى هذا التراجع بعد سيطرة قوات تجراى على مناطق واسعة فى “ولديا” و”دباراق” واستمرار تقدم قوات تجراى فى اتجاه مدينة “لاليبلا” التاريخية فى اقليم الامهرا من جهة والى تقاطع ميلى الاستراتيجى فى اقليم العفر.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تجراى “الحزب الحاكم فى الاقليم” قد اصدرت بيانا يوم امس الاول اعتبر فيه النظام الحالي فى اثيوبيا لا يتمتع بالشرعية والتفويض الدستوري ولا الموارد اللازمة لحكم البلاد.

وعززت الجبهة فى البيان شروطها السابقة لوقف اطلاق النار بالدعوة الى تسوية سياسية شاملة تضم الفاعلين السياسين بهدف حل المشاكل السياسية والدستورية الحالية فى البلاد.