عاجل : السلطات الاسترالية تلغي مهرجان هقدف فى ملبورن للسنة الثانية على التوالى

فرجت : ملبورن

قررت السلطات المحلية فى ملبورن إلغاء مهرجان التسول السنوى لنظام هقدف الذى كان من المزمع تنظيمه من 10 الى 12 يناير 2025 بمدينة ملبورن الاسترالية.

وجاء هذا الإلغاء بعد سلسلة من التظاهرات السلمية لقوى المقاومة الارترية فى استراليا منذ 2003 لمنع ما يعرف بمهرجان التسول السنوى لهقدف فى ملبورن.

ووفق مصار لفرجت قامت قنصلية النظام واتباعها بصرف مبالغ هائلة لحجز قاعة احتفالات ترفيهية فارهة فى غرب المدينة لاقامة المهرجان بمجموعة من الفنانيين المغمورين محليا.

وحصلت فرجت على رسالة نصية من منظمى المهرجان تشير الى ان المهرجان تم الغائه لاجل غير مسمى لاسباب خارجة عن الارادة .

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