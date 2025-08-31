عاجل: حملة اعتقالات واسعة في مدينة قندع تشمل خمسة معلمات للقرآن الكريم.

ارتريا قندع: نفلاً عن إري نيوز – قندع





مصدر الصورة: قراءات إفريقية- طالبات في مدرسة لتحفيظ القرآن

أفادت مصادر محلية موثوقة لـ”إري نيوز” أن السلطات الأمنية في مدينة قندع اعتقلت خمس معلمات للقرآن الكريم كن يعملن مقرئات للقرآن في مركز قندع لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك بعد أسابيع من اعتقال مدير المركز، الشيخ آدم شعبان، منتصف يوليو الماضي.

وبحسب المصادر، تم نقل المعتقلات إلى سجن “عدي أبيتو” قرب العاصمة أسمرا، وهو أحد أبرز السجون العسكرية في البلاد.وتشير المعلومات إلى أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة في المدينة، حيث يواجه طلاب المركز مضايقات من السلطات، مما تسبب في حالة من القلق والخوف بين أسر الطلاب وسكان قندع.حتى الآن، لم تصدر السلطات الإريترية أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الاعتقالات.

مصدر الخبر : عبر الرابط ادناه

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط