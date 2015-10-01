في اتصال مع آبي أحمد.. بلينكن يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات في تيغراي

فرجت عن الجزيرة

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء- بضمان وصول “كامل وآمن” لطواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي، الإقليم الواقع في شمال البلاد والغارق في الحرب منذ 8 أشهر.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن شدد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق نار فوري وغير محدود ومتفاوض عليه.

وحث بلينكن رئيسَ الوزراء الإثيوبي على الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيغراي، ووصول المساعدات إلى سكان تيغراي دون عوائق، والتأكيد على أنه لن يتم تغيير الحدود الداخلية أو الخارجية لإثيوبيا بالقوة أو بما يتعارض مع الدستور.

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