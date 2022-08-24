قاعة أبرار بلندن تستضيف ندوة سياسية

دكتور/ ابراهيم سراج أحمدين





بعد طول غياب بسبب الاجراءات الصحية التي كانت قائمة في البلاد غابت فيها التجمعات ، عقدت في 21 أغسطس 2022م بقاعة ابرارا بمدينة لندن البريطانية ندوة سياسية عن الاوضاع السياسية الارترية قدمها وفد من قيادة منظمة الوفاق الارترية ، مثلها كل من الدكتور صلاح الدين نور أحمد والدكتور ابراهيم سراج ، تقاطر الحضور الى موقع الندوة في الزمن المحدد ، حيث لاحظنا التزام الحضور بالزمن على غير العادة التي الفناها في السابق ، افتتحت الندوة بالترحيب بالحضور والضيوف القادمين الى لندن ، ثم اتيحت الفرصة للدكتور صلاح الدين نور والذي تناول الاوضاع السياسية وفق نظرة منظمتهم مذكرا الحضور بما هو عليه الحال والتباين بين صفوف المعارضين للنظام في التعامل مع الازمة الاثيوبية والاتجاهات السياسية في تقييم الصراع الاثيوبي الاثيوبي وهو ما انعكس حتى على منظمتهم نفسها ، واوضح ان مذكرة التفاهم التي تم توزيعها على الحضور هى رؤيتهم والثوابت التي ينطلقون منها وقال ان الدكتور ابراهيم سراج سوف يتناولها بشكل اعمق ، واتيحت الفرصة للدكتور ابراهيم سراج الذي تناول المبادئي العشرة التي طرحت في مذكرة التفاهم وهى: الاعتراف باستقلال ارتريا وسيادتها ارضا وشعبا، وحدة المكونات الاجتماعية الارترية والمساواة بينهم والعمل على اقرار التعددية ، الاعتراف الماضي النضالي لشعبنا واحترامه خاصة التضحيات التي

دكتور / صلاح نور أحمد

قدمت في فترتي النضال السياسي والكفاح المسلح، حل الاشكالات الارترية بايدي ارترية دون تدخل خارجي ورفض كافة اشكال التدخل من دول الجوار سواء كان من تقراى او اثيوبيا نفسها او غيرها ، العمل على مساعدة الشعب في الداخل ليساهم في عملية التغيير ويكون محورهاالاساسي، والايمان بازالة النظام القائم واقامة نظام ديمقراطي دستوري يؤمن بسيادة القانون ، ولهذا يتطلب عملا مشتركا ومرحلة انتقالية ودستورا انتقاليا، العمل مع كافة القوى والاحزاب السياسية الارترية لتحديد ادوارهم في الواقع القائم الان من اجل التغيير ، العمل على تغيير النظام القائم من جهة والقيام بواجبنا الوطني في الدفاع عن السيادة الوطنية واخيرا الايمان بضرورة التعايش السلمي مع جيراننا واصدقائنا لتبادل المنافع والعيش بسلام ورخاء. بعد الانتهاء من محاضرة الوفد القادم اتيحت الفرصة للحضور الذين تداخلوا بارائهم ووجهات نظرهم حول منفستو منظمة الوفاق وارائهم حول الذي طرح. كانت روح التفاعل بادية على الجميع مؤكدين على ضرورة مواصلة النضال من اجل التغيير والاتيان بالبديل الديمقراطي الذي يضمن العدالة للجميع ويعيد الحقوق الى اصحابها ويعيد اللاجئين الى ديارهم التي غادروها مكرهين جراء الاحتلال الاثيوبي وجرائمه الوحشية وممارسات النظام القائم الذي اذاق الشعب الويلات ونكل بهم واهدر خيرات البلاد في حروبه العبثية، تقييمنا للندوة كانت جيدة ومستوى النقاش كان ممتازا املين ان تتواصل الندوات .



على محمد صالح شوم

لندن 23/08/2022م