قوات دفاع تجراى : بعد تحقيق اهدافها انتهاء عملية ” امهات تجراى “

فرجت : قناة تجراى

اصدرت قيادة العمليات العسكرية لقوات دفاع تجراى بيانا بشان انتهاء عملية ” امهات تجراى ” بعد نحو اسبوعين من انطلاقها .

واوضح البيان الصادر يوم امس الاول ان قوات دفاع تجراى خاضت منذ يوم 12 يوليو2021 عمليات عسكرية على ثلاثة جبهات ضد الجيش الفيدالى الاثيوبى مدعوما بالقوات الخاصة من اقاليم الامهرا والاورومو والعفر والصومال وسيداما .

واشار البيان ان عملية ” امهات تجراى ” حققت اهدافها بنجاح بعد اختراق تحصينات الجيش الفيدرالى جنوب اقليم تجراى وتحرير محافظة “رايا “كاملا واحكام السيطرة على الطرق الرئيسية والمناطق الاستراتيجية داخل اقليمى العفر والامهرا.

كما اسفرت المعارك الاخيرة عن مقتل اكثر من 17 الف وجرح عدد 11 الف واسر 944 بالاضافة الى فرار عشرات الالاف من جنود العدو على حسب البيان.

واشار البيان ان قوات دفاع تجراى تمكنت من غنم ترسانة ضخمة من الاسلحة بينها 19 دبابة ومدرعات مصفحة ومدافع ثقيلة بالاضافة الى الاف من الاسلحة الخفيفة والذخيرة.

وناشد البيان شعب تجراى فى الداخل والخارج الى الاستمرار فى دعم قوات دفاع تجراى حتى تحقيق النصر النهائى.

كما اعربت قيادة العمليات العسكرية عن شكرها وامتنانها على دعم شعب اقليم العفر لقوات دفاع تجراى فى حربه ضد قوات ابى احمد وشركانه على حسب البيان.

الجدير بالذكر ان عملية ” امهات تجراى ” هى العملية العسكرية الثالثة التى نفذتها قوات دفاع تجراى منذ بدء اندلاع الحرب فى تجراى فى الرابع من نوفمبر الماضى.