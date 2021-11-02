قوات دفاع تجراى تحقق تقدم سريع نحو العاصمة الاثيوبية اديس ابابا

فرجت : مصادر

اكدت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى اثيوبيا ان قوات تجراى وجيش تحرير ارومويا وصلت الى مدينة ” ايت ” فى خطوة اعتبرها المراقبون انها قد تؤدى الى سقوط حكومة ابى احمد خلال ايام قليلة .

وكانت قوات دفاع تجراى بعد سيطرتها على مدينتى دسى وكومبولشا قد توجهت باتجاه الشرق الى مدينة ميلى الاستراتيجية وجنوبا باتجاه العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وقال بيان لقوات دفاع تجراى ان قواته قد سيطرت على مدينة باتى والتى تبعد حوالى 90 كم من ميلى . كما دخلت الى كميست التى تم تحريرها من قبل جيش تحرير اوروميا يوم الاحد الماضى.

من جهة اخرى عبر العديد من الخبراء والمحللين السياسين فى شؤون القرن الافريقى عن اعتقادهم ان سقوط حكومة ابى احمد هى مسألة وقت .