قوات دفاع تجراى تدخل مدينة كومبولشا الصناعية وتسيطرعلى اكبر مستودع وقود فى اثيوبيا

فرجت : مصادر

حققت قوات دفاع تجراى انتصارا عظيما بسيطرتها على مدينة كومبولشا الاستراتيجية والتى تقع على بعد 13 كم شرق مدينة دسى .

وتعتبر مدينة كومبولشا ميناء جاف لواردات اثيوبيا خاصة للوقود القادم الى اثيوبيا عبر جيبوتى .

وتقول المصادر ان قوات دفاع تجراى دخلت المدينة دون مقاومة تذكر بعد فرار القيادات العسكرية الاثيوبية منذ يوم امس جنوباً الى دبرى برهان.

وبسقوط كومبولشا تكون قوات دفاع تجراى على بعد 140كم من مدينة “ميلى ” التى تعتبر اهم تقاطع برى يربط معظم اقاليم اثيوبيا مع جيبوتى .