قوات دفاع تجراى تشق طريقها نحو تقاطع “ميلى” الاستراتيجى فى اقليم عفر الاثيوبى

فرجت : مصادر

اكدت مصادر اعلامية مختلفة ان قوات دفاع تجراى سيطرت اليوم على منطقة “اوا” بعد معارك عنيفة استخدمت فيها راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مع الجيش الفيدالى الاثيوبى وبقاية القوات الخاصة التى ارسلت من مختلف الاقاليم لمساندة الجيش الفيدرالى.

ونشرت مواقع موالية لقوات دفاع تجراى صور وافلام قيديو تظهر وقوع قتلى واسرا وجانبا من الاليات والمدرعات التى غنمتها قوات التجراى من الجيش الفيدرالى فى اقليم العفر.

ومن المتوقع ان تتجه قوات التجراى خلال الساعات القلية القادمة الى مدينة “جيفرا ” التى تبعد 110 عن تقاطع طريق “ميلى” الذى يعتبر منذ برى مهم مع جيبوتى لاقليمى التجراى والامهرا بالاضافة الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.