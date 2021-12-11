قوات دفاع تجراى تطلق سراح اسرى حرب اثيوبيين

فرجت : DW

اطلقت قوات دفاع تجراى سراح مئات اسرى حرب اثيوبيين الذين وقعوا فى الاسر خلال المواجهات الاخيرة مع القوات الاثيوبية والامهرية فى منطقة شمال شوا .

ونقلت فضائية DW التابع لجبهة تحرير تجراى اليوم فيديو لقائد ميدانى تجراوى وهو يبلغ مجموعة من الاسرى الاثيوبيين قرار الافراج عنهم .

من جهة اخرى واصل التلفزيون الرسمى لحكومة اقليم تجراى بنقل افلام مصورة لمئات الاسرى الاثيوبيين الذى تم اسرهم فى منطقة جفراى باقليم العفر من قبل قوات دفاع تجراى ولاخرين تم اسرهم من قبل قوات جبهة الاجو فى اقليم الامهرا .

واجرى التلفزيون مقابلات مع عدد من الأسرى الذين بدت على وجوهم ملامح السعادة لخروجهم احياء من الموت المحقق بحسب وصفهم لمجريات المعارك التى حصدت ارواح جميع زملائهم فى الجيش الاثيوبى .

وسخر احد الاسرى عند سؤاله حول قيادة ابى احمد المعارك فى جبهة ميلى قائلاً ” لم يكون لنا قائد فى الجبهة لقد فر جميع القادة وتركونا فى ارض المعركة ” .

وكانت قوات دفاع تجراى قد انسحبت من بعض المدن الرئيسية فى اقليمى الامهرا والعفر بحجة اعادة تموضعها بحسب بيان للقيادة العسكرية لقوات تجراى .