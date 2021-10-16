قوات دفاع تجراى تعلن دحر الجيش الاثيوبى والسيطرة على مواقع استراتيجية

الجنرال تادسى وردى يتحدث لتفى تجراى من جبهة القتال (المصدر : تفى تجراى )

فرجت : مصادر

اعلن القائد الاعلى لقوات دفاع تجراى الجنرال تادسى وردى فشل الهجوم الجيش الفيدراليى الاثيوبي المعزز بالقوات الخاصة والمليشات الامهرية ضد قوات دفاع تجراى فى محافظة ولو داخل اقليم الامهرا .

جاء ذلك فى تصريح مقتضب للجنرال تادسى عبر قناة تجراى اليوم السبت 16 اكتوبر 2021.

وقال الجنرال تادسى ان قوات دفاع تجراى تمكنت من تدمير نحو 70 الى 80 فى المئة من الفرق ال27 التى شاركت فى الهجوم الاخير .

وتشير الانباء الواردة من مناطق النزاع ان قوات دفاع تجراى سيطرت يوم امس على منطقة جيفرا داخل اقليم العفر الاثيوبى . وعلى سلسلة جبال اباسل الاستراتيجية وتتقدم جنوبا نحو مدينتى دسى وكومولشا .