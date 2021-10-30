قوات دفاع تجراى تعلن سيطرتها على مدينة ديسى

قوات دفاع تجراى تبارك لشعب تجراى واصدقاء شعب تجراى سيطرتها على ديسى (تلفزيون تجراى)

فرجت : تفى تجراى

اعلنت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة ديسى الاستراجية وانها ستصدر بيان تفصيلى حول الخسائر التى لحقت بقوات الجيش الفيدرالى وحلفائه الامهرا.

واشارت مصادر اعلامية عديدة الى ان قوات دفاع تجراى وصلت الى مشارف مطار “كومبولشا”, وتوقعت سقوط المدينة خلال الساعات القادمة .

وسيشكّل سقوط المدينة في قبضة قوات دفاع تجراى ضربة كبيرة لحكومة ابى احمد وحليفها النظام الارترى.