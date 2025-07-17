قوى سياسية ومدنية تندد بقرار الاستيلاء على اراضي تكرريت

بيـــــــــــــــــــــان مشتــــــــــــــــــرك

رفضاً للاستيلاء على أراضي في منطقة تكرريت لصالح مشاريع استثمارات للكنيسة الأرثوذكسية

نحن الموقعون أدناه من تنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني إرترية، نعبر عن رفضنا القاطع للسياسات المستمرة والممنهجة التي درج عليها النظام الإرتري منذ وصوله للسلطة في عام 1991م، والمتمثلة في الاستيلاء القسري على أراضي المواطنين،والتي توجت مؤخراً بتمكين الكنيسة الأرثوذكسية من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة تكرريت بإقليم بركة، التي لا يوجد فيها أتباع لتلك الكنيسة بين سكانها الأصليين.

إن هذا التمييز الممنهج – الذي يتمثل في منح امتيازات واسعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلاد إضافة إلى التوسع في بناء الكنائس في مناطق المسلمين، رغم عدم وجود اتباع لها من سكان تلك المناطق، في الوقت الذي يمنع فيه سكان المناطق الأصليين من التمتع بحقهم الطبيعي في ملكية الأرض وحرمانهم من بناء أو ترميم مساجدهم ومرافقهم الدينية والثقافية – يعد انتهاكا صارخا لمبادئ العدل والمساواة بين المواطنين التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يعتبر هذا الإجراء مجرد سياسة تمييزية وطائفية تهدد وحدة النسيج المجتمعي الإرتري فحسب، بل يمثل جزءً من مشروع طويل الأمد يستهدف تهجير السكان الأصليين من خلال السياسات الممنهجة التي يتبعها النظام من طمس للهويات الثقافية والدينية والإمعان في احداث التغيير الديمغرافي، الأمر الذي يشكل جريمة بحق مكونات أساسية من مكونات الشعب الإرتري.

وبناء عليه، نعلن ما يلي:

1. نرفض استيلاء النظام على الأراضي تحت أي ذريعة كانت(دينية أو استثمارية)

2. نعمل على مناهضة كل الأعمال الإجرامية للنظام، لوقف ممارساته التعسفية.

3. نؤكد على أن وحدة الشعب الإرتري بكل مكوناته الدينية والثقافية، لن تتحقق إلا على أساس العدالة والمساواة الفعلية، ورد الحقوق، بعيدا عن سياسات الإقصاء والتمييز.

4. ندعو كافة المكونات الإرترية وقواها السياسية والمدنية للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة.

5. نهيب بالقائمين على الكنيسة الأرثوذكسية وأتباعها وكل المستفيدين من ممارسات النظام وقوانينه بعدم الانجرار وراء سياسات النظام المضللة التي تهدد وحدة النسيج المجتمعي الإرتري.

6. نناشد المنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ونطالبهم بمساءلة النظام الإرتري عن هذه الممارسات الجائرة، والضغط عليه لإيقاف هذه الانتهاكات فوراً، وفتح تحقيق شفاف ومستقل عنها.

7. نناشد المجتمع الدولي والدول الصديقة للشعب الإرتري أن يقوموا بدورهم في دعم نضالات شعبنا، من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في إرتريا.

8. نؤكد على أن كل ما ترتب أو يترتب على ممارسات وقوانين النظام في إرتريا، خاصة فيما يتعلق بقانون ملكية الأرض فهو باطل وغير قانوني.

المجد والخلود لشهداء الوطن

ت الجهة الاسم والصفة 1. جبهة التحرير الإرترية حسين خليفة، رئيس المكتب التنفيذي 2. جبهة التحرير الإرترية محمود ألمداي، رئيس اللجنة التنفيذية 3. المؤتمر الشعبي الإرتري أبو العباس، رئيس المؤتمر الشعبي 4. المؤتمر الإسلامي الإرتري عبد الله حامد حيليس، رئيس المؤتمر الإسلامي 5. الحركة الفيدرالية الديموقراطية الإرترية صالح صباح، رئيس المكتب التنفيذي 6. الحزب الوطني الإرتري (حوار) عيس سيد حيوتي، رئيس الحزب 7. جبهة الثوابت الوطنية الإرترية أبراهيم قبيل، الامين العام 8. حزب الوفاق الوطني الإرتري محمد علي شعب، رئيس المكتب التنفيذي 9. رابطة أبناء المنخفضات الإرترية حامد ازاز، رئيس الادارة التنفيذية 10. رابطة أبناء المنخفضات الإرترية آدم مسلم، رئيس الهيئة التنفيذية 11. منبر الحوار الوطني الإرتري محمد اسحاق، رئيس مجلس الادارة 12. موقع عونا الإعلامي عبد الوهاب جمع حاج، مدير الموقع 13. موقع فرجت الإعلامي عبده عثمان كنتيباي، مدير الموقع 14. موقع عدوليس الإعلامي جمال همد، مدير الموقع 15. موقع مجلة النهضة الإلكترونية محمد علي شيا، مدير الموقع

15 يوليو 2025م

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