قيادى فى جيش تحرير ارومو يشيد بالتسيق العسكرى مع قوات دفاع تجراى

جال على حسين : نحن فى المراحل الاخيرة لدفن النظام الديكتاتورى

فرجت : مصادر

اشاد قائد منطقة “ولو” لجيش تحرير ارومو على حسين بالتنسيق العسكرى بين جيش تحرير اوروميا وقوات دفاع تجراى مؤكدا ان ذلك سيصب فى تسريع سقوط “النظام الديكتاتورى “.

وقال على حسين ان الكفاح المشترك لجيش تحرير اروميا وقوات دفاع تجراى سيبقى عالقاً فى اذهان الاجيال القادمة .

واتهم حكومة ابى احمد بارتكاب جرائم تطهير عرقى وابادة ضد الشعوب التى تؤمن بحق تقرير المصير , وقال ” لذا نكافح معاً رغم اختلافنا فى اللغة والعرق من اجل حق تقرير مصير الشعوب ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان ضد شعبنا “.

ودعا على حسين القوات الخاصة لاقليم اروميا الانضمام الى جيش تحرير اوروميا كما دعا سكان العاصمة اديس ابابا وضواحيها التعاون مع قوات جيش تحرير اروميا وقوات دفاع تجراى.