كرن طعدا رائدة التعليم – الجزء الثاني

الصورة من قيتي امجز: فصل دراسي في الاراضي المحررة

نواصل الجزء الثاني من مقال كرن طعدا رائدة التعليم ونشير إلى أنه في الاربعينات والخمسينات كانت هناك مدرسة ابتدائية للمسيحيين.

وكان أول مدير لها هو الأستاذ تخلي تكروراي وتم نقله لاحقا إلى اسمرا، حيث حل محله الأستاذ تخلي هيمانوت بطروس عقيلاي. وكان هناك مدرس آخر اسمه ولد تنسائي.

الأستاذ آدم مندر كان ناظر مدرسة بارنتو وحل محل الأستاذ محمود حاج عمر.

الأستاذ حامد عثمان ادريس أقراو وكان مدير مدرسة اغردات بنين، ثم حل محله الأستاذ يوسف نبراي، وفيما بعد حل محله محمود آدم اسناي، ثم الأستاذ عيسى سيد محمد.

الأستاذ حسين عثمان لجاج شغل منصب ناظر مدرسة عصب، ثم فيما بعد أصبح موجها فنيا ثم ضابط تعليم سمهر ودنكاليا.

الأستاذ عبد الله كرار شغل منصب مدير مدرسة اغردات الثانوية ثم فيما بعد أصبح موجه في العاصمة اسمرا.

الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود وكان مدير المدرسة الإيطالية الثانوية والتي تم تسميتها بعد التحرير مدرسة إبراهيم سلطان.

الأستاذ يسن آدم حامد جميل كان مدرس في مدرسة ثانوية في اسمرا ثم تم تعيينه نائب مدير التعليم.

الأستاذ يوسف إبراهيم نبراي بعد تخرجه من جامعة بيروت بامتياز تم تعيينه نائب مدير التعليم في اسمرا.

الأستاذ محمد علي نقاش كان مدير مدرسة لفترة طويلة.

الأستاذ ادريس محمد إبراهيم كان مدير مدرسة هبرو.

الأستاذ محمد علي حاج محمود كان مدير مدرسة نارو وفيما بعد حل محله الأستاذ محمد أبو بكر عبد القادر جيلاني ثم الأستاذ حامد شيخ عثمان، بينما كان الأستاذ شيخ محمد الأمين مدير لمدرسة قرورا.

الأستاذ إبراهيم محمود معك كان مدير مدرسة شيتل.

الأستاذ حسنين عافة أسفداي كان مدير مدرسة حلحل.

الأستاذ محمد حامد حمد هداد كان مدير مدرسة بركنتيا.

الأستاذ حامد احمد عبد الله كان مدير مدرسة أفعبت.

الأستاذ سليمان جمع محمد سعد كان مدير مدرسة اسماط.

الأستاذ يسن كوليري محمد حامد مدير مدرسة رهي.

الأستاذ صالح محمد محمود مدير مديريتي اغردات وقاش سيتيت.

الأستاذ عبد القادر خليفة محمود، اسمرا.

الأستاذ عبد الله كنتيباي كرار، مدير أغردات ثم اسمرا.

الأستاذ محمد نور إبراهيم عبي، كرن ثم الساحل.

الأستاذ محمد سعيد حامد نور كرن والساحل.

الأستاذ صالح حسين حامد كان ناظر المدرسة الإسلامية الخيرية.

الأستاذ ادريس علي بخيت حنيت مدير مدرسة حديش عدي في ضواحي عيلا برعد.

وفيما يلي أسماء المدرسين من مدينة كرن:

الأستاذ محمد احمد ادريس نور

الأستاذ عثمان عمر عمران

الأستاذ محمد نور عثمان عمر درار

الأستاذ نقاش خليفة آدم

الأستاذ ادريساي أبو بكر

الأستاذ هداد محمد عثمان كنتيباي

الأستاذ محمود نوراي

الأستاذ ولد تنسائي مسقل

الأستاذ كبرآب.

الأستاذ صالح محمد محمود

الأستاذ عثمان إبراهيم عجيل، فيما بعد أصبح قاضي محكمة.

الأستاذ محمود محمد إبراهيم تركاي، عمل في إحدى الشركات في السعودية.

الأستاذ بشير خليفة محمود

الأستاذ محمد حامد حمد

الأستاذ جامع حاج محمود

الأستاذ محمود آدم اسناي

الأستاذ محمود محمد علي كنوني

الأستاذ عبد القادر حاج محمود

الأستاذ حسين محمد صالح دويدة

الأستاذ عثمان على بخيت

الأستاذ بره على شيخ

الأستاذ محمود كنتيباي هيابو

الأستاذ عبد القادر إبراهيم حنفط

الأستاذ على أحمد سرور

الأستاذ سليمان علي كرار

الأستاذ احمد بلال، وكان أيضا رسام تشكيلي.

الأستاذ محمد آدم قليواي

الأستاذ صالح محمد نور تكول

الأستاذ أبره شنكحاي

الأستاذ محمد سعيد حامد نور

الأستاذ إبراهيم محمود معك، كان لاعب كرة قدم.

الأستاذ محمد كرار

الأستاذ صالح كرار

الأستاذ عبد الله كرار

الأستاذة آسيا قاضي موسى

الأستاذة منية عمار

الأستاذ صالح سليمان

الأستاذ حسنين عافة اسفداي

الأستاذ آدم لجام عمر

الأستاذ يسن آدم حامد

الأستاذ محمد إبراهيم قبر ربي

الأستاذ عبد الله سعيد علق

الأستاذ يوسف إبراهيم نبراي

الأستاذ عمر موسى حاج، فيما يعد عمل في مديرية كرن ومقلي.

الأستاذ سيوم مراش طعدا

الأستاذ هبتي، وكان أستاذ تربية بدينة، رياضة.

الأستاذ ابراهيم عربو، وكان أيضا أستاذ تربية بدنية، رياضة.

الأستاذ جوهر عبد الرحيم

الأستاذ حامد عبد الهادي بشير

الأستاذ حسن عبيد

الأستاذ أحمد عمر بامندر

الأستاذ حسين فارح

الأستاذ صالح حمدي

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن، وكان مدرس تربية مهنية، نجارة.

الأستاذ عبد القادر خليفة محمود

الأستاذ محمد حسن حمد درير

الأستاذ جابر سعد

الأستاذ محمد على نقاش

الأستاذ محمد على حاج

الأستاذ محمد علي إسماعيل

الأستاذ ادريس محمد إبراهيم

الأستاذ حامد محمد شيخ

الأستاذ عبد النور شيدي

الأستاذ إسماعيل عبد الهادي بشير

الأستاذ محمود بلال

الأستاذ امام عبد الرحمن

الأستاذ سليمان جمع محمد سعيد

الأستاذ تسفاي مراش

الأستاذة فانا قبرو

الأستاذ احمد حاج

الأستاذ صالح عبد الله علي الشيخ

الأستاذ محمد نور فايد

الأستاذ آدم محمد علي ملكين، وعمل فيما بعد في مجال القضاء.

الأستاذ آدم عثمان ملكين

الأستاذ سعيد خليفة

الأستاذ حامد عثمان أقراو

الأستاذ عبد القادر آدم أحمد

الأستاذ عبد القادر إسماعيل

الأستاذ محمد علي الأمين

الأستاذ ادريس عثمان حجي

الأستاذ محمد نور إبراهيم عبي

الأستاذ عيسى سيد محمد

الأستاذ ادريس نور شنقب

الأستاذة آمنة ملكين

الأستاذ عبد القادر احمد صائغ

الأستاذ حسين عثمان لجاج

الأستاذ يسن عثمان لجاج

الأستاذ محمود حسين كافل

الأستاذ محمد سيد موسى، وعمل مفتشا في كل من بارنتو وتسني.

لا شك أن كرن هي رائدة التعليم في البلاد وذلك للدور الذي لعبه أبناءها في التعليم في مختلف المدن الارترية، ومما تعتز به مدينة كرن أيضا كونها سباقة في العمل السياسي حيث شهدت تأسيس حزب الرابطة الإسلامية بواسطة ابنها البار القائد الشهيد إبراهيم سلطان علي وهو أول من القى خطاب باللغة العربية في الأمم المتحدة وهذا مفخرة للشعب الارتري ولمدينة كرن بصفة خاصة.

هذه المدينة لها امتياز حتى من الناحية الاجتماعية حيث يظهر التماسك والتضامن بين ابناءها حتى في المهجر.

انتهي الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث والأخير

على محمد صالح

لندن 26 سبتمبر 2021