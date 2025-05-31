لجنة حماية الصحفيين و31 منظمة أخرى تدعو الأمم المتحدة إلى التدقيق في سجل إريتريا في مجال حقوق الإنسان

فرجت نقلاً عن لجنة حماية الصحفيين

المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد محمد عبد السلام بابكر

انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى 31 منظمة غير حكومية أخرى في دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز الانفرادي للصحفيين، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، والتعذيب، والهجمات خارج الحدود الإقليمية على المنتقدين.

وقبيل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس ، التي تبدأ في 16 يونيو/حزيران، دعت جماعات حقوق الإنسان أيضا إلى تمديد الممثل الخاص والمستقل للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان في إريتريا، والتي تنتهي فترته في يوليو/تموز.

حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، ظلت إريتريا أسوأ سجان للصحفيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يقبع ١٦ صحفيا في المعتلات دون تهمة أو محاكمة، وفقًا لأحدث إحصاء سنوي عالمي أجرته لجنة حماية الصحفيين. ومن بين هؤلاء، هناك 13 صحفيًا محتجزون منذ عامي 2000 و2001.

في عام 2024، أعرب المقرر الخاص محمد عبد السلام بابكر عن قلقه إزاء الاحتجاز التعسفي المطول والاختفاء القسري في دولة القرن الأفريقي ووصف الإريتريين المسجونين بأنهم ” أطول الصحفيين احتجازًا في العالم “.

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