لندن تحي ذكرى يوم المعتقل الارتري



اقامت التنسيقية الارترية لاحياء يوم المعتقل الارتري امسية لاحياء الذكرى والذي يصادف الرابع عشر من شهر ابريل والتي درجت على اقامتها سنويا ، ام الامسية عدد مقدر من الجمهور خاصة المهتمين بحقوق الانسان وبعض القوى السياسية الارترية التي شاركت بالغاء كلمات تضامنية مع المعتقلين واسرهم . بدأت الامسية بكلمة التنسيقية والتي القاها الاخ مختار عثمان والذي تناول فيها عمل التنسيقية وما قامت به خلال الفترة الماضية وبرامجها للمرحلة القادمة ، وقد تناوب على المنبر عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الارترية كمنظمة فوكس ارتريا ورليز ارتريا ، ومن القوى السياسية لتي شاركت بكلمات تضامنية المناضل نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي الذي كان حضورا اشاد بالفعالية ودعى الى المزيد من بذل الجهود من اجل انقاذ الوطن ، اما المناضل يوهنس اسملاش رئيس الجبهة الوطنية المتحدة الارترية والذي حي المعتلقين وصمودهم ودعى الى عمل فعال من اجل احداث التغيير في البلاد ،أما الكلمة الرسمية للمجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي القاها نائب رئيس المكتب التنفيذي ادريس همد والتي تطرقت الى دور المجلس وموقفه الثابت من قضايا الحريات التي يناضل من اجلها ومعاناة الشعب عموما والمغيبن في سجون الدكتاتور اسياس منذ عشرات السنين، واكد على دعم المجلس لعمل المنسقية وتعاونه اللامحدود في كل المجالات من اجل ايصال صوت المغيبين الى الرأى العام من اجل الضغط على الدكتاتور لاطلاق سرحهم. كل الذين تحدثوا اشادوا بدور التنسيقية وعملها الملموس من اجل خدمة قضية المعتقلين الارترين. اما المراة فكانت حضورا مميزا وكانت كلمتها التي ألقتها السيدة اسمهان علي نعمان أثبتت أن المرأة الارترية دائما في الصدارة عكست الأنشطة المختلفة لخدمة مجتمعها. وكذلك السيدة خديجة محمد نور ام عواتى التي قدمت شرحا مفصلا عن دورهم في التصدي لقضايا المرأة ومساهمتها في قضايا المجتمع. الفنان الوطني الكبير حسين محمد علي كان حضورا مميزا بكلامته الضافية متعه الله بالصحة. في ختام الفعالية تحدث المناضل عبده عبدالله عضو اللجنة التنسيقية شارحا بالتفصيل برامج عمل اللجنة للمرحلة القادمة الذي نال اعجاب الحضور. كانت بحق امسية رائعة عكس الروح الوطنية العالية للحضور وقد زينت القاعة بصور العشرات من المعتقلين الارترين منذ العام 1992 في لفتة انسانية عكست الوفاء لأهل العطاء.

على محمد صالح شوم

لندن – 15 /04_/2024