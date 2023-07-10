لندن تدشن مولودا جديدا للكاتب القدير عبد الفتاح فكي أحمد ( ود الخليفة)

الفدائي محمود كدان وعملية أجيب نموذجا



السبت 08/07/2023م كانت قاعة أبرار هاوس بوسط لندن على موعد جديد مع الابداع لتدشين العمل التوثيقي الجديد للاستاذ عبد الفتاح فكي احمد ( ود الخليفة) بعنوان من التجارب الفدائية للثورة الارترية الفدائي محمود كدان وعملية أجيب نموذجا. ضاقت القاعة بالحضور من الجنسين في ظاهرة كانت لافتة ، بدأت الندوة متأخرة بعد الشيئ ، ادار الندوة الاستاذ فؤاد عامر مقدم برنامج ملفات ارترية في قناة الحوار الفضائية ، في البدء اتاح مقدم االندوة الفرصة للكاتب الذي رحب بالحضور وشكر كل من تعاون معه في الصول بالبحث الى نهاياته ،وقال كانت نصائحهم واستشاراتهم ومعلوماتهم الكبيرة التي مدوني بها مرشدا حقيقيا لاخراج الكتاب بهيئته الحالية ، كان المتحدث الرئيسي في الندوة الاستاذ ابراهيم عثمان حامد كبوشي الذي قدم قراءة للكتاب نالت اعجاب الحضور فكانت بحق قراءة ممتعة طاف بنا في ثنايا الكاتب من حيث المضون العام واهمية التوثيق باعتباره ذاكرة الامة ، وعرج على الفدائي محمود كدان ودوره وموقفه المبدئي الذي اظهر شجاعة نادرة امام المحكمة ، والمتداخل الاخر كان الدكتور جلال الدين محمد صالح الذي طاف بنا في حواري كرن وذكرياته مع الكاتب منذ الطفولة وما حدث أمام محطة أجيب الذي يدور حولها الكتاب . تداخل عدد من الحضور مثمنين الجهود العمل الجبار الذي بذله الكاتب وكذلك شخصية البحث الفدائي محمود كدان ، وفي لفة بارعة قدم الكاتب هدية رمزية تكريمية لاسرة الشهيد محمود كدان التي نالت اعجاب الحضور . كانت بحق امسية رائعة خاصة مستوى الحضور من الجنسين وقد لفت نظري تواجد العنصر النسائي في الندوة والذي غلب عليه فئة الشباب . ولا يفوتني ان اشيد بمدير الندوة الاستاذ فؤاد محمود عامر والذي ادارها ببراعة وقدرته على تقديم التوضيحات والتعليقات على المداخلات فكان بحق يستحق الاشادة والتقدير . وفي الختام اتقدم بالشكر للاخ عبد الفتاح الخليفة على هذا الجهد الكبير متمنيا من المهتمين اقتناء الكتاب التوثيقي الهام والى مزيد من النجاحات .

على محمد صالح شوم

09/07/2023م