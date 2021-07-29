مراقبون : الجيش الاثيوبي خارج عن الخدمة

فرجت : اذاعة RFI للاخبار الفرنسية ( بقلم : Léonard Vincent)

دعت الحكومة الفيدرالية فى اثيوبيا جميع الأقاليم للمساعدة في مواجهة دفع قوات التيغراي التي تقاتلها. حيث تمت دعوة المدنين من الأورومو وألامهرة والعفر في الأيام الأخيرة للدفاع عن إثيوبيا بالسلاح التي يملكونها. وتثير هذه التعبئة حسب العرق مخاوف من حدوث تحول أكثر عنفًا في الحرب ، ووفقًا للمراقبين ، تكشف أيضًا أن القوات الفيدرالية لم تعد قادرة على القتال بمفردها.

الجيش الإثيوبي الآن ” خارج الخدمة “. على الأقل هذا هو رأي مات برايدن ، مدير Sahan Research والمحقق السابق للأمم المتحدة ، الذي يضيف أن الوضع الحالي للحكومة الفيدرالية ” يائسة إلى حد ما “.

بالنسبة له ، استغل متمردى التيجراى كلا من القيادة الضعيفة للقوات الفيدرالية “التي تم تطهيرها من ضباطها التيغراين قبل بدء الحرب ” ، ولكن أيضًا من المعدات التي سقطت في يديها أثناء هجومها على مقلي.

الشيء نفسه ينطبق على ويليام دافيسون ، من مجموعة الأزمات الدولية. بالنسبة له ، فإن التعبئة العامة للأورومو والأمهار والعفار تفسر من خلال ” الضرورة العسكرية ” و ” الضرورة الملحة للوحدة ” لإثيوبيا في مواجهة خسائرها.

ويخلص إلى أن ” الميزة الأخيرة التي يمكن أن تعارضها أديس أبابا هي عدد الجنود الذين يحتمل تجنيدهم ” ، ” لكن الخوف من أن هذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات وزيادة الاستقطاب العرقي ” .

كما يلخص عسكريا ، هدف الحكومة الآن هو حماية الطريق الاستراتيجي بين جيبوتي وأديس أبابا ، كما يقول المحللان. وبحسب مات برايدن ، فإن الاستيلاء عليها من قبل التيغراي ” سيغير كل شيء “.

لكن بالنسبة إلى وليام دافيسون ، من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يحول رجال الميليشيات ” الأقل تدريبًا والأقل تسليحًا ” الموقف لصالح أبي أحمد ، بعد أن قاومت القوات التيغراية الجهود المشتركة لإثيوبيا وإريتريا.