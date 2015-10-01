مليشات اقليم الصومال يغلقون الطريق الرئيسى بين جيبوتى واثيوبيا

فرجت : جيبوتى

علمت فرجت من مصادر تعمل فى هيئة الجمارك الجيبوتية ان شاحنات نقل خرجت يوم امس من ميناء جيبوتى باتجاه اثيوبيا , وقد تم عرقلة خط سيرها داخل اقليم العفر الاثيوبى اثر اغلاق مليشات تابعة لاقليم الصومال الاثيوبى الطريق الرئيسى بين جيبوتى واثيوبيا.

واضاف المصدر ان السفارة الاثيوبية فى جيبوتى حاولت مرارا التدخل فى شوؤن الهيئة الجمركية من خلال استفسارات ليس من اختصاصنا البوح بها الا الى السلطات الحكومية الجيبوتية ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل .

وقد اندلعت مواجهات عسكرية ظهر يوم امس الاحد بين القوات العفرية والصومالية – كلاهما مواليان للحكومة الفيدرالية – داخل حدود اقليم العفر على حسب تصريح رسمى لسلطات اقليم العفر.

والطريق السريع بين جيبوتى واثيوبيا يسير باتجاه الغرب عبر اقليم العفر , ومن المتوقع ان تسيطر عليه خلال ايام قوات دفاع تجراى التى تامل ان تفك الحصار المفروض اعلى اقليم تجراى من قبل الحكومة الفيدرالية وحلفائها .