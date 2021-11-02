وزراء في حكومة أبي أحمد الجديدة ترتيبات للهروب وبعثات دبلوماسية غربية تبحث عنن خطط لترحيل رعاياها الى نيروبي.

فرجت

ذكر ناشطون واعلاميون في كل من كينيا والصومال واثيوبيا ، ان وزراء في حكومة أبي احمد الجديدة والتي تم تكوينها منذ ما يقارب الشهر ، يقومون بترتيبات لمغادرة البلاد في حال اقتراب قوات دفاع تجراى من العاصمة الاثيوبية وذكرت المصادر ان بعض خطوط الطيران اكدت وجود اسماء عائلات لكبار الموظفين والوزراء في حكومة أبي في كشوفات حجوزات خطوط الطيران.

من جهة أخرى غرد الباحث والمحلل السياسي المتخصص في قضايا القرن الافريقي الكيني رشيد عبدي ان حكومات غربية وبعثات دبلوماسية في العاصمة تضع خطط طوارئ لاجلاء رعاياها من اثيوبيا في حال تدهور الوضع ووصول قوات دفاع تجراى على مشارف العاصمة الاثيوبية.

الجدير بالذكر ان جبهة المعارك تشهد تقدم قوات دفاع تجراى وزحفها نحو العاصمة الاثيوبية حيث تم دخول هذه القوات والتقائها مع قوات جبهة تحرير أروموب في مدينة كميسي التي سقطت في يد ثوار الأرومو في اليومين الماضيين مما يعني ان هنالك تنسيقا يجري للوصول الى العاصمة الاثيوبية بقوات مشتركة.

Western governments revv up their emergency/contingency airlift plans for diplomats and nationals in Addis. — Rashid Abdi (@RAbdiAnalyst) November 2, 2021 تغريدة رشيد – فرجت بتصرف