وصول قطع من البحرية الارترية الى بورتسودان

فرجت نقلا عن ” سونا”

استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم قطع من البحرية الإريترية ، وأكد رئيس الوفد أن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي تأكيدا لوقفة القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوفد كبار قادة القوات البحرية السودانية.

يتزامن وصوول قطع البحرية الارترية مع طرد ارتريا للقائم باعمال السفارة السودانية لدى لأسمرا والي اعطي مهلة 72 ساعة مهلة تنتهي يوم الجمعة 26 من يوليو اى اثناء رسى القطع البحرية في بورتسودانز

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