وفاة الاستاذ عبدالقادر علي حامد ميكال، احد أبناء الوطن البررة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

[ البقرة: 155]

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة تلقينا نبأ وفاة الاستاذ عبدالقادر علي حامد ميكال، احد أبناء الوطن البررة، رجل تعرفه سفوح ووديان ارتريا مناضلا عندما التحق بجبهة التحرير الارترية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ارتبط بالهم الوطني مبكرا وكانت بصماته واضحة من خلال أدائه في الفرقة الوطنية لجبهة التحرير الارترية والكل يتذكر الاناشد الوطنية التي شدى بها راحلنا المقيم عليه رحمة الله . نتذكر [ سائرون في طريق الحرية].

كان ملتزما بهموم شعبه الى اخر يوم في حياته.

الراحل المقيم من الشعراء الارترين الذين يشار إليهم بالبنان.

كان يشغل موقع رئيس المجلس الإداري لاتحاد الكتاب الإرتريين في المهجر الى ان وافته المنية اليوم ٢٤ يناير ٢٠٢٥م صباحا في مملكة السويد. ويحضرني هنا بأن الراحل المقيم عبدالقادر قد استأذنته ان أضمن قصيدته عن القائد عواتى بعنوان ( رمزنا الوطني وعزتنا وكرامتنا)، وقد وافق على الفور لتزين غلاف كتابي الثاني الذاكرة والتاريخ الذي صدر في العام 2016م.

الاستاذ عبدالقادر متزوج وأب لعدد من الأبناء والبنات .

نتقدم بالتعازي القلبية لاسرته زوجته وأبنائه، والتعازى موصولة لأشقائه وشقيقاته ولجميع ال ميكال في الداخل والخارج، ولكل رفاق دربه واصدقائه ولنا جميعا.

اللهم ارحمه واغفر له واجعل كلما قدم في ميزان حسناته.

وانا لله وانا اليه راجعون

علي محمد صالح شوم

لندن- 25/01/2025

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