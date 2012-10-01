ويانى : أبي أحمد واسياس يخططان لاشعال الحرب ضد التجراى

فرجت مصادر متفرقة:

قالت الجبهة الشعبية لتحرير تجرير ان أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يخططان لشن حرب ضد شعب التيغراي.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في بيان أصدرته مطلع الأسبوع ، قوات الدفاع الإثيوبية والارترية للوقوف جنبا إلى جنب لتجنب إراقة الدماء وإنهاء المؤامرة الخبيثة لزعماء البلدين.

وجاء في البيان أن “القادة يعززون العلاقات الشخصية ويتجاهلون العلاقات الأخوية بين شعبي إريتريا وإثيوبيا وسيحاسبون على كل الفوضى التي قد تحدث جراء ذلك””.

وألقت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باللوم على رئيس الوزراء آبي ووصفته بأنه استولى على السلطة بشكل غير قانوني وانفراده بإدارة البلاد والمساومة لبيع سد النهضة الإثيوبي الكبير مقابل فدية كبيرة.

كما اتهمت رئيس الوزراء أبي أحمد بارتكاب الخيانة من خلال إقامة تحالف مع القوى الأجنبية في محاولة لتضييق الخناق على الشعب والحزب الحاكم لإقليم تيغراي..

وجاء في البيان أن “حكومة آبي ليس لديها أساس قانوني لإعادة هيكلة الأفواج في الجيش حيث انتهت مدتها بالفعل في 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020. وعليه فإن القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش غير مقبولة””.

كما حث حزب تيغراي الحاكم أعضاء الجيش الاتحادي على رفض أوامر من أبي الذي يمثل االقائد العام لقوات الدفاع الإثيوبية.وأضاف البيان أن الأفواج المخطط لها التي سيتم نشرها في أديس أبابا ومدينة بحر دار تهدف إلى اخضاع حكومة تيغراي.

وطالبت حكومة الإقليم الحكومة الفيدرالية بالإفراج عن الميزانية السنوية لإقليم تيغراي دون أي شروط مسبقة. ” أن الميزانية هي عبارة عن تعويض دفعته المنطقة في شكل ضرائب للحكومة الفيدرالية وليس لدى” القوة غير القانونية “أساس قانوني لتجميد الميزانية”. وقال انه “إذا قامت” القوة غير الشرعية “بتخفيض ميزانية منطقة تيغراي ضد الحق الدستوري للشعب في تيغراي ، فسيكون ذلك بمثابة إعلان الحرب وستتم محاسبة السلطات في أديس أبابا على جميع الفوضى التي ستحدث”.

تدهورت العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومنطقة تيغراي بعد أن أجرت الأخيرة انتخابات أحادية الجانب في سبتمبر الماضي في تحد لقرار مجلس الشيوخ بتأجيل الانتخابات الوطنية بسبب كوفيد -19.

صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي فيما بعد لاستبعاد المنطقة من المسائل الرسمية وفرض مجموعة من الإجراءات القاسية ، بما في ذلك تخفيض الميزانية ، المخصصة للمنطقة.

ويقول منتقدون إنه على الرغم من استبعاد أن يقوم أبي أحمد بعمل عسكري ضد المنطقة ، إلا أن الحرب قد تندلع قريبًا إذا استمرت الخلافات على هذا النحو.