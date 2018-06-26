وصول وفد إرتري الي أديس أبابا

فرجت

وصل الي اثيوبيا الْيَوْمَ وفد إرتري برئاسة وزير خارجية النظام الارتري عثمان صالح ومستشار رئيس النظام يماني قبرآب الي مطار أديس أبابا ، استجابة للدعوة المقدمة من رئيس وزراء اثيوبيا لحل الخلاف الحدودي بينهما ورغبته لإنفاذ اتفاقية الجزائر والانسحاب من الاراضي المتنازع عليها والتي صدور قرار بشأنها من قبل المحكمة الدولية.

وكان رئيس النظام الارتري قد أعلن في كلمته بمناسبة يوم الشهداء عن إيجابية التغييرات الحادثة في اثيوبيا وعن جدية الإشارات القادمة من القيادة الجديدة في اثيوبيا ورغبته في إرسال وفد الي اثيوبيا ، مما اسقط في يد المراقبين الذين لم يكن في حسبانهم مثل هذا الرد.

يبدو ان مهمة الوفد المرسل محددة في ابداء حسن النوايا وربما وضع جدول للقاء رئيس الوزراء الاثيوبي ورأس النظام الارتري في قادم الأيام.

يتم لقاء الْيَوْمَ بغياب الشريك الثاني في الحزب الحاكم حزب الجبهة الشعبية لتحرير تجراي والتي ابدت تحفظاتها علي اندفاعات رئيس الوزراء الجديد والتي أسمتها بالغير مدروسة برغم رغبتها الشديدة في تحسين العلاقات مع النظام الارتري وإعادة بادمي الي ارتريا.

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