حوار المكاشفة بين الحراك الاريترى وشركة التعدين الاسترالية العاملة فى اريتريا

تمكن وفد من الحراك السياسى الاريترى فى غرب استراليا / بيرث من المشاركة فى الاجتماع الدورى للمجلس الادارى لشركة ( Dankali ) الاسترالية العاملة فى مجال التعدين فى اريتريا .

بعد ان انهى المجلس اجندة اعماله ، سمح لوفدنا بالدخول الى قاعة الاجتماع لطرح مداخلته التنويرية للسادة اعضاء المجلس الادارى للشركة ، التى كان قد اطلعت ادارة المجلس على حيثياتها مسبقا .

كان وفدنا قد أعد الاعداد الكامل من المعلومات حول ماهية الواقع فى اريتريا الأن منذ الاستقلال عا م1991م حتى تارىخه 2018م الذى كان مشفوعآ بالمستندات المزودة بالصور التى تؤكد واقع الدولة الاريترية الفتية المحكومة بالسلطة الدكتاتورية القمعية والتى تؤكد عدم قانونية الحكومة الدكتاتورية وبذالك بطلان اى اتفاق وعقود يتم ابرامه معها

وكان وفدنا قد تمكن من تسليم كل عضو من أعضاء المجلس للشركة بملف متكامل عن الواقع المرير فى اريتريا …. اضافة الى صورة من التقرير الصادر من مركز حقوق الانسان الاسترالى بتاريخ 14/3/2018م تحت عنوان ( شركة التعدين الاسترالية تدافع عن النظام الاريترى ) وهو تقرير شامل عن حقيقة الدولة الاريترية الدكتاتورية وعدم مصداقية ما تقوله الشركة الاسترالية .

ومن ثم ناقش وفدنا الامر بشكل مسهب ورد على الاستسفسارات المقدمة منهم .

اثبت وفدنا على عدم قانونية العقد المبرم مع الحكومة الاريترية والذى يرفضه شعبنا بل هو دعم للحكومة الاريترية الدكتاتورية الذى تسخر ريعه لمزيد من القمع والتنكيل والتجويع لشعينا واطالة معاناته .

كان اللقاء مثمرآ نال اهتمام اعضاء المجلس الحضور … الأمر الذى ادى الى ان يكون بيننا وبينهم ضرورة لقاء أخر فى القريب لأستكمال استيضاح الامر اكثر .

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ثانيآ :- لقاء مذاع مع اذاعة من 3crملبورن الاسترالية :-

اتصلت بنا فى الحراك السياسى الاريترى فى غرب استراليا /بيرث الصحفية

Jan Bartlett ، طالبة عقد لقاء بيننا وبينهم عبر التلفون من أجل الوقوف على حقيقة مايجرى فى اريتريا ، وابدينا استعدادنا التام ….. بحيث يتم تسليط الضوء على المحطات التالية :-

الخلفية التاريخية النضالية الاريترية حتى يوم الاستقلال الوطنى الاريترى عام 1991 م

الواقع الاريترى منذ الاستقلال حتى تاريخه 2018م

مخرجات ما توصل اليه الاجتماع الذى عقد مؤخرآ بيننا وبين شركة التعدين الاسترالية Dankali العاملة فى اريتريا

وبالفعل تم اللقاء التلفونى فى الوقت المحدد له .

بعد التعارف طلب منا تناول المحطات المشار اليها بعالية … شرعنا على الفور بالسرد المسلسل وكانت الصحفية تتقدم بأسئلة لمزيد من التنوير اثناء النقاش وذلك حتى تكتمل الصورة . وفى الختام نال العرض رضا الجهة المنظمة للقاء ( الاذاعة ) كما نال رضانا

كما وعدونا تم اذاعة المادة كاملة بعد ان وضعت لها الصحفية مدخل جيد .

مع تحياتنا النضالية الوطنية الاريترية

الحراك السياسى الاريترى

غرب استراليا / بيرث

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