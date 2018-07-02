بيان اللجنة المنظمة لتظاهرة جنيف 2018

بِسْم ﷲ الرحمن الرحيم

.السادة المحترمون والمحترمات المشاركين في مظاهر جنيف

. بعد التحية والاحترام نرحب بكم ونشكركم على حضوركم وتفاعلكم معنا في هذا الْيَوَْمَ

نفيدكم علما بان هذه المظاهرة هي الثالثة وفي هذه المرة أتت بمبادرة من لجنة العمل بإستوكهولم وبالتعاون مع لجنة الحوار الارتري للعدالة بسويسرا وبعد عدة مشاورات قد كونت لجنة من ثمانية أفراد بمشاركة وتنسيق كل القوة الإريترية على النطاق الأوربي وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل اللذين تعاونوا لانجاح هذه المظاهرة بكل ما واجهته من تحديات وصعوبات لتجاوز هذه العقبات لإنجاحها وكما نتقدم بجزيل الشكر لكل المشاركين لقدومهم من شتى المناطق البلدان النائية لتوصيل صوتهم الي المجتمع الدولي بما يرتكبه النظام الدكتاتوري لانتهاكات

واضحة للشعب الارتري داخل ارتريا وهذه المشاركة تأتي من اجل صمود المواطن الارتري بالداخل بما يعانيه من انتهاكات وسلب لكل حقوقه المدنيه والعدالة والاستقرار والحريةّ

ولايفوتنا ان نقدم شكرنا الجزيل لكل القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والمجتمعية ورجال الدين والمثقفين واتحاد المرأة ولغير الإريتريين لوقوفهم بجانب الشعب الارتري اللذين يشاركونا الْيوَْمَ في هذه المناسبة ولاننسى وبالتاكيد ان نتقدم للسيدة الفاضلة شيلا كتاروس رئيسة اللجنة المسؤلة عن الملف الارتري لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لنعبر لها برغبتنا الشديدة لمساعدتها لنا بما لديها من إمكانيات معرفية واخلاص وتفاني في عملها بما يجري من انتهاكات في ارتريا ان الجهات المعنية تسمح لها بالاستمرار ومواصلة مهمتها للدفاع عن حقوق الانسان في ارتريا

وبهذه المناسبة ندعوا ونتمنى من لكل القوى السياسية الارترية والمنظمات الجماهيرية والمجتمعية لتجاوز الخلافات وتوحيد صف القوى السياسية المعارضة وان يكملو المهام التي أوكلت لهم ،وكما نرى بان يجب عليهم ان يخرجو من ذلك الطريق المسدود الزِّي وصلو اليه وان يحلو مشاكلهم بإيجاد حلول من اجل إنقاذ الشعب الارتري من ويلات العذاب والانتهاكات اليومية الزِّي يتعرض لها الأسرى اللذين زجوا بهم في السجون من دون محاكمات وللاختفاء القصري والاختطافات الزِّي يتعرض لها واللجؤ بالالاف عبر الصحاري والبحار وعبودية الشباب أيضا ً

تحت مسمى الخدمة الوطنية والخ…………… واستمرار هذا الوضع على هذا المنوال يعني ضياع ارتريا الي النهاية

الاخوة والاخوات الأفاضل تعلمون بان تاريخ العشرون من يونيو يصادف ذكرى الشهداء وهذا الحدث هو في قلوب كل ما ذكر أعلاه للذين عانوا ومازالوا يعانون كمواطنين وكما هذه الذكرى في قلوبنا جميعاً كارتريين لذلك ننتهز هذه الفرصة باسم جميع الإريتريين من هذا المنبر ان نؤكد لكل العالم صمودنا في وجه هذا النظام الدكتاتوري

نتمنى من المجتمع الدولي وخصوصاً المسؤليين لدى الامم المتحدة لحقوق الانسان بالدول والمنظمات والافراد ان يهتموا بقضية انتهاكات حقوق الانسان الارتري داخل ارتريا وان يساهموا وبشكل جدي وحثيث في وقف معاناة الشعب الارتري في أسرع وقت ممكن

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وأخيرا نتمنى و نطالب من هذا المنبر بتنفيذ ترسيم الحدود اثيوبيا وارتريا وفقا لنتائج اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة — وانهاء الازمة الحدودية بصورة عاجلة السقوط لنظام هادف المتسلط

السلام والاستقرار لشعبنا الزِّي يعاني

8102-60-22 اللجنة المنظمة

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