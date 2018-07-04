البابا فرانسيس يشيد بفرص السلام بين ارتريا واثيوبيا

أشاد البابا فرنسيس ، قائد الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم ، بـ “الأخبار السارة القادمة من القارة السمراء” بأن إثيوبيا وإريتريا على استعداد لمناقشة السلام.

وأبلغ البابا المؤمنين الكاثوليك الذين اجتمعوا في ساحة القديس بطرس يوم الأحد أنه “في خضم العديد من الصراعات ، من اللائق أن نشير إلى مبادرة يمكن اعتبارها تاريخية”.

وأضاف أن قيام الحكومات “بالتحدث معًا للسلام” بعد 20 عامًا “من شأنه أن” يحوّل ضوءًا للأمل لهاتين الدولتين في القرن الإفريقي وللقارة الأفريقية بأسرها “.

الجدير بالدكر فيما يخص الحرية الدينية في ارتريا قال الأب توماس ريس ، من اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية ، أمام جلسة استماع للجنة حقوق الإنسان الأمريكية في أبريل / نيسان هدا العام إن إريتريا لا تزال “واحدة من أسوأ الأمثلة على القمع الذي ترعاه الدولة لحرية الدين أو المعتقد في العالم” ، حيث تشير التقديرات إلى أن يتم احتجاز 1،200-3،000 شخص لأسباب دينية.

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