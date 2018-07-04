سفير الولايات المتحدة معنيون اكثر بالتقارب الاثيوبي الارتري اكثر من الاصلاح الديمقراطي في ارتريا

نقلا عن أديس ستاندرد

انضم السفير مايك راينور إلى وزارة الخارجية في عام 1988 ، وهو عضو مهني في الخدمة الخارجية العليا برتبة وزير مستشار. وقد شغل منصب مدير مكتب التطوير الوظيفي والتعيينات في مكتب الموارد البشرية منذ سبتمبر 2016. من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016 ، شغل منصب مساعد رئيس البعثة في كابول ، مع مسؤولية المساعدات الخارجية للسفارة ومكافحة المخدرات ، ومحافظ إنفاذ القانون بالإضافة إلى وظائفها القنصلية والإدارية والأمنية. شغل منصب سفير الولايات المتحدة في بنين من عام 2012 إلى عام 2015. من 2010 إلى 2012 ، شغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الأفريقية ، بعد عامين من منصب نائب المدير التنفيذي. وقد أمضى الكثير من حياته المهنية في أفريقيا ، بما في ذلك كضابط إداري في هراري ، وندهوك ، وكوناكري ، وجيبوتي ، وكمسؤول للخدمات العامة في برازافيل. وعمل أيضا كمسؤول مكتب في زمبابوي في مكتب الشؤون الأفريقية ومساعد خاص وموظف للإدارة التشريعية في مكتب الشؤون التشريعية ومسؤول قنصلي في لكسمبرغ. وصل السفير راينور إلى إثيوبيا لتولي مهامه في سبتمبر 2017.

جلس أفيست سيريشي من أديس ستاندرد مع السفير راينور في هذه المقابلة الحصرية ، السفير راينور يعتبر هذا تصريحه الثاني الذي أدلى به الى وسائل الإعلام منذ أن انتقل إلى إثيوبيا. وهذه مقتطفات من اللقاء :

أديس ستاندرد: بالنظر إلى الكيفية التي تغيرت بها الأمور خلال الأشهر الثلاثة الماضية هل تعتقد أن إثيوبيا قد تجنبت الخطر أم أنها أجلته فقط؟

السفير راينور: ما كنت لأميزه على هذا النحو. ما أود قوله هو أن إثيوبيا قد خلقت فرصًا مذهلة. أعتقد أنني فهمت سؤالك ، وإذا أعيدتني إلى الموعد الذي أعلن فيه رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسليجن استقالته ، وبالطبع ، أود فقط أن أقول إن تلك كانت لحظة استثنائية في التاريخ الإثيوبي ، وبصراحة ، في تأريخ العالم ، أنه أخذ تلك اللحظة للتعبير عن رؤية أن الحكم لا يتعلق بالسلطة أو التمسك بالسلطة بل القيام بما تعتقد أنه مناسب لبلدك وشعبك ؛ وفي تلك اللحظة قرر أن الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به هو التراجع بطريقة اعتقدت أنها أسرعت الإصلاحات واعتقدت أنها كانت إيماءة مدهشة وأعتقد أنها خلقت فرصًا مذهلة وهذا ما أعنيه عندما أقول أنه يبدو أنها كانت اللحظة المناسبة لتلك الفرصة. بعد تلك الاستقالة ، شاهدنا كيف قررت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ما يجب فعله بهذه الفرصة ، وشاهدت شعب إثيوبيا يناقش ما يجب فعله بهذه الفرصة ، وقد خلقنا لحظة من الفرص العظيمة والتغيير الحقيقي ، وهذا شيء نراه مثيرًا للغاية.

أ.س: [الإفراج عن الآلاف من السجناء هو أحد التغييرات التي تجريها الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي منذ استقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام. لكن قضية العدالة لأولئك الذين ظلموا من قبل الحكومة نفسها مفقودة من الجبهة الديمقراطية الثورية ومواقفها التي تم إصلاحها.] هل سيضع بلدك جهوده لمساعدة أو حتى الضغط على الحكومة الإثيوبية لإعطاء العدالة لهؤلاء السجناء؟

أحد أكثر الأمور التي وقعت في الأشهر الأخيرة هو إطلاق سراح العديد من السجناء ، أعني الآلاف من السجناء. إن وجود آلاف السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم هو ، بالطبع ، شيء غير عادي بحد ذاته. لكنني سأقول أنني التقيت بعدد منهم وكان الأمر ملهمًا حقًا. وما وجدته باستمرار مع الأشخاص الذين التقيت بهم ، ومن الواضح أنني لم أقابل سوى مجموعة فرعية صغيرة ولكنها تضمنت بعض المفكرين البارزين للغاية من المعارضة السياسية وكما قلت الناس الذين دفعوا ثمنًا غير عادي للشجاعة من قناعاتهم ، والشيء الذي صدمني عنهم هو أنهم كانوا يتطلعون إلى الأمام. كانوا يتطلعون إلى المكان الذي يريدون أن تذهب إليه هذه البلاد. كانوا يتحدثون إلينا حول ما اعتقدوا أننا قد نكون قادرين على فعله لدعم ذلك وكانوا يتحدثون عما كانوا يخططون للقيام به. قضايا العدالة بالنسبة لهم ، كما تعلمون ، هذه قضية صعبة. أشعر أنني سأكون صريحا بعض الشيء لأقول بالضبط كيف يجب أن يحدث ذلك وهذا شيء أعتقد أنه متعلق بالثقافات الفردية ، الأفراد ، التاريخ الفردي. أعتقد أنه شيء يجب مناقشته علانية وأعتقد أنه شيء يجب على الشعب الإثيوبي والحكومة التفكير فيه وتحديد الطريق الصحيح للأمام. من حيث الطيف ، تقع إثيوبيا من حيث العدالة ، من حيث المصالحة ، أعتقد أنها أسئلة محددة للغاية لا يستطيع إلا الإثيوبيون الإجابة عنها.

أ.س: كيف أثرت الاحتجاجات التي شهدتها السنوات الأربع الماضية على ارتباط الولايات المتحدة بإثيوبيا دبلوماسياً ومن حيث مشاريع التنمية التي تمولها الولايات المتحدة؟

ربما أستطيع أن أتحدث بشكل أفضل عن الأشهر التسعة التي قضيتها هنا. ولذا إذا جاز لي ذلك ، فسأكتفي بإجابتي على تجربتي الشخصية. وصلت إلى لحظة تم فيها رفع حالة الطوارئ الاولى . كان ذلك في أعقاب فترة من الاضطرابات العظيمة في البلاد. ووجدت أن البلد بؤس إلى حد ما ، فالناس متشائمون إلى حد ما ، وقد اهتزوا بسبب ما مروا به خلال الأشهر الماضية. بصفتي ممثلاً لحكومة الولايات المتحدة ، كان عليّ أن أفكر في ما يجب فعله بهذه الحقيقة. قررنا بضعة أشياء. أحدها أننا قررنا أننا سوف نعزز حقيقة أننا أصدقاء مع هذا البلد وأننا أصدقاء مع شعب هذا البلد. ونحن نريد ما هو الأفضل لهذا البلد كشريك. نريدها من أجل إثيوبيا ، لكننا نريدها أيضا من أجل الولايات المتحدة. لدينا مجالات قوية جدا للتعاون. تطوير هذا البلد ، والنمو الاقتصادي لهذا البلد ، والتعليم ، والأمن الغذائي أيضا شراكتنا في المساعدة على خلق حلول سياسية وحفظ السلام لبعض بؤر النزاع التي تواجه المنطقة كذلك. لقد كانت شراكة طويلة الأمد وعلاقة طويلة الأمد ومهمة. لكننا شعرنا أنه قد تم تقويضها بسبب حقيقة أن الشعب الإثيوبي أصبح غير راض بشكل متزايد عن حكوماته. إذن ، كانت هذه محادثاتنا كنا صريحين مع حكومة إثيوبيا. كنت قد رأيت ذلك اليوم بعد استقالة رئيس الوزراء هيلياماريام وإعادة فرض حالة الطوارئ ، في اليوم التالي اصدرنا فيه بيانًا عامًا قويًا جدًا في التعبير عن القلق ، لأننا شعرنا أن إثيوبيا قد وصلت إلى لحظة حاسمة وأردنا أن نعرب عن أملنا في أن تستفيد إثيوبيا من تلك الفرصة. لذا في سياق علاقة طويلة الأمد ومهمة وصداقة حقيقية مع هذا البلد ، كنا نفعل ما بوسعنا لتشجيع ما شعرنا أنه ضروري لكي يكون هذا البلد مستقرًا ومزدهرًا للمضي قدمًا والذي كان يمثل حريات سياسية أكبر.

أ.س: خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، اقتنع الكثيرون بأن الولايات المتحدة كانت واحدة من تلك الدول التي دعمت بشكل لا لبس فيه ترشيح الدكتور أبي أحمد لمنصب رئيس وزراء إثيوبيا. لماذا كان ذلك؟

دعني أقول أننا لم نفعل ذلك بالضبط. أحد الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هو احترام حقيقة أن الأمر متروك للإثيوبيين ليقرروا ما ستكون قيادتهم. إن ما فعلناه هو توضيح رؤية لنوع النتيجة التي كنا نرغب في إثيوبيا ، والتي كانت نتيجة موثوقة للشعب الذي شعر بأنه شامل إلى أقصى حد يمكن أن تسمح به الحقائق السياسية الحالية.لذلك كان هذا هو السياق الذي شاهدنا فيه باهتمام كبير ، الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي تختار د. أبي بصفته رئيس الوزراء الجديد ، واعتبرنا ذلك تعبيرا للشعب الإثيوبي من خلال مشاركتهم الخاصة ، ولكن أيضا EPRDF في عملية اختياره والتعبير عن الرغبة في التغيير ورحبنا بذلك.

أ.س: إذن ، وبطريقة ما ، فإن بلدكم تؤمن بكل ذلك ، والرغبة في التغيير ، وفتح فرص جديدة وإرادة الشعب ، وقد تم تلخيصه بتسمية الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا؟

أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية. نقضي الكثير من وقتنا في التعامل مع الحكومة والشركاء الآخرين ، لكننا نقضي الكثير من وقتنا في التحدث مع الإثيوبيين. في نهاية المطاف ، كما هو الحال قبل أي شيء آخر ، فإن مهمتي هنا هي بناء تلك الروابط ، وبناء تلك الجسور بين الشعب الأمريكي والشعب الإثيوبي ، وبذلك شعرنا وشعرنا بالرغبة في التغيير.وأعتقد أنه في أعقاب اختيار رئيس الوزراء أبي ، رأينا ما بدا وكأنه إعادة ترتيب أساسية في أجواء هذا البلد ، وهو أكثر تفاؤلاً وأملا واكثرحماسا. بالنسبة لنا ، مرة أخرى ، يبدو هذا تعبيرًا ، إلى حد ما ، عن رغبة الناس في التغيير ليصبح واقعًا.

أ.س: لكن كان هناك [لا يزال] العديد من الأشخاص الذين لم يبدوا استياءً عند الترشيح واختيار رئيس الوزراء آبي. ويعتقد أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من الأعضاء المنتمين إلى جبهة الشعبية لتحرير تقراى أو المتعاطفين معها ؛ في الواقع كانت هناك شائعات بأن البعض كتبوا إلى حكومة الولايات المتحدة يعارضون ذلك. هل يمكنك تأكيد ذلك وماذا كان رد فعلك؟

أولاً ، عليّ أن أقول إنني لم أتلق أي اتصالات من TPLF من أي نوع ، ناهيك عن التعبير عن أي رأي خاص حول ذلك.أعتقد أن نوع السؤال يشير إلى دور أكبر للولايات المتحدة في هذه العملية مما كنا سنقوم به. مرة أخرى ، كنا نلاحظ هذه العملية. لقد أوضحنا رؤية عامة لرغبتنا أو تحسين حوكمتنا ، من أجل تحسين الحقوق ، من أجل تحسين الشمولية ومن ثم تراجعنا وشاهدنا تلك العملية. لقد ذكرت أن بعض عناصر الحكم والحكم الإثيوبي أقل ارتياحاً للتغيرات من غيرها. أعتقد أن هذا عادل وهذا طبيعي. التغيير مرهق. حتى التغيير الإيجابي يمكن أن يتطلب التعديل من الناس. والأشخاص الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء هذا التغيير ، أعتقد أن هذا جزء من الطبيعة البشرية وأعتقد أن ما يحدث وما هو مهم أن يحدث هو أن ذلك يثير الحوار ، وهذا يثير المناقشات داخل الجمعية الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ، داخل المجتمع بشكل أوسع حول امكان هذا التغيير. سيأخذ الناس ولنا شعورًا صحيًّا بالديمقراطية. لذلك ، إنه شيء نرحب به.

أ.س: ولكن نظراً للاهتمام الراسخ لأولئك الذين يشعرون بالاستياء من التغيير ، أعرب العديد منهم عن قلقهم من أنه يمكن أن يشكل خطراً على الفرص التي نراها الآن. هل تشارك هذا القلق؟

أنا لا أرى الخطر. كما قلت ، أدركت الحوار والمناقشة ، وأدرك أن الناس يعملون من خلال شعورهم حيال ما يحدث في هذا البلد. أن نكون صادق معك ، رياح التغيير في هذا البلد ، الديناميكية والزخم الذي خلقه [رئيس الوزراء] آبي بالفعل يبدو قويًا جدًا. نحن لا ندرك أي جهود أو أي شيء نعتبره بشكل أساسي يعرض هذا المسار للخطر. ومع ذلك ، من الواضح أن هناك وجهات نظر مختلفة ، وسيكون هناك أناس سيقبلون هذا التغيير والأشخاص الذين سيقاومونه.أعتقد أن جزءًا من العملية الديمقراطية هو مناقشة كل هذه الأمور ، والعمل من خلالها ، ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الجهود ما تستطيع الحكومة بذله من أجل التغييرات التي تسعى إليها. أعتقد أن [ما هو] عنصر هام من عناصر الديمقراطية هو الفائزون بأصوات الناخبين ، لكنهم ما زالوا يمثلون كل شخص في البلاد ، حتى الناس الذين قد يشعرون أنهم فقدوا. لذا فإن كل ما تستطيع الحكومة القيام به لاحتضان مجمل اكبر قدر مما يحدث في هذا البلد ، وأن تكون مستجيبة وممثلة لأقصى عدد ممكن من الناس ، وأعتقد أنه سيكون أمرا صحيا. ولكن مرة أخرى ، نرى أن ذلك يحدث في سياق تغيير إيجابي للغاية وديناميكي للغاية.

أ.س: هل تعتقد أن الانتخابات قريبة؟

حسنا ، انها استحقاق على الجدول الزمني الخاص بهم. أظن أنه من المقرر إجراء الانتخابات البلدية في وقت قريب إلى حد ما في العام القادم أو نحو ذلك ، ومن المؤكد أننا سنكون في موعد الانتخابات العامة في عام 2020. أحد الأشياء التي رأيناها مع رئيس الوزراء أبي هو أنه وضع نبرة من الشمولية السياسية . إنه يمد يده إلى المغتربين ، وهو يمد يده إلى المعارضة ، ويمد يده إلى أشخاص كانوا قد وصفوا في السابق بأنهم إرهابيون كثيرون منهم كانوا يقيمون في الولايات المتحدة. إذن ، كيف يبدو ذلك من الآن وحتى عام 2020 ، أعتقد أنه سيكون مهمًا للغاية لمشاهدته. لكننا نرحب كثيراً بنبرة الشمولية السياسية ، وهي فكرة أن المعارضة السياسية ليست العدو – إنها المنافسة. أعتقد أن هذا بناء صحي للغاية ، وأعتقد أنه أمر يخلق إمكانية حقيقية لعملية سياسية أكثر شمولاً تؤدي إلى انتخابات 2020.

أ.س: في الوقت الحالي يسيطر البرلمان الإثيوبي على 100٪ من قبل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب (EPRDF) وتوجد تغييرات كاسحة يعتمدها البرلمان نفسه. ألا تعتقد أن هذا يضع الشعب الإثيوبي في وضع سيئ للغاية ، وأنهم قد لا يكون لهم صوت في بعض هذه التغييرات التي يجريها البرلمان؟

أعتقد أنه يبقى أن نرى كيف يحدث ذلك. ولكن ، يجب أن أقول أنه على الرغم من أنني أفهم أن هناك الكثير من الإثيوبيين الذين يشعرون بأن أي حل داخل الـ EPRDF هو أمر مشبوه ، يجب أن أقول إننا نشهد تغيرًا هائلًا داخل ERPDF. يقع رئيس الوزراء أبي في إطار الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ويعبر عن رؤية للإصلاح والشمولية السياسية التي ، في رأيي ، تخلق بالفعل فرصا يمكن أن تتجاوز حدود الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي. ولذا أعتقد أن التغيير هو عملية. أعتقد أن التغيير لا يجب أن يكون مزعزعًا للاستقرار أو مدمرًا.أعتقد أن الأمر قد يستغرق أحيانًا بعض الوقت وأعتقد أنه قد يستغرق أحيانًا وقتًا أكثر مما يود بعض الأشخاص. ولكني أعتقد أننا يجب أن نعترف بأننا شهدنا تغيرا هائلا في فترة زمنية قصيرة للغاية منذ اختيار رئيس الوزراء آبي. وهذا ، بالنسبة لي ، يخلق إمكانيات لمزيد من الإصلاح السياسي في المستقبل.

س: كيف ستؤثر هذه التغييرات أو الإصلاحات على مشاركة الولايات المتحدة خاصة في دعم المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والحرية الإعلامية في البلاد؟

حسنا ، لقد كان لدينا منذ فترة طويلة الموقف الذي كنا نرغب فيه لمزيد من الحرية للمجتمع المدني. يقوم مجتمع مدني نشط ، بدعم الحوكمة بشكل أفضل أو أفضل من أي عنصر آخر في المجتمع. إننا نشعر بأن الحكومة الإثيوبية قد حرمت نفسها من الموارد التي كان بالامكان الاستفادة منها في اتخاذ قرارات حكم مستنيرة ومحسنة ، من خلال قطع نفسها عن المجتمع المدني الذي يتميز بأكبر قدر ممكن من الديناميكية ، والذي كان بالامكان تنظيمه من خلال قانون منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال.ونحن نرحب كثيرا في الأيام القادمة بالجهود المبذولة لمعالجة القيود المفروضة على المجتمع المدني. لدينا العديد من شركاء المجتمع المدني هنا ، لكنني سأخبرك أنه بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي خدمت فيها ، فهم اقل عددا واقل قوة ، وا أقل تمكناً مما نود رؤيته. نحن نأمل أن يؤخذ ذلك في التغييرات في الأيام المقبلة.

أ.س: التوتر يتصاعد في العديد من أجزاء إثيوبيا. الدينامكيات العرقية تعاني من نوغ من الغبن. ما الذي يجب أن تقوله أو يجب القيام به لتجنب أنواع العنف التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة في أماكن مثل هاواسا وسودو في الجنوب؟

شكرا لك ، إنه سؤال مهم حقا وهو سؤال مركزي.بصراحة نحن نصارع لتكوين فهمنا الخاص به. نحن غرباء وما نراه هي ديناميكية وجدت بشكل أو بآخر لقرون في بعض الحالات. إننا نشعر بالحزن الشديد للاضطرابات العرقية التي اندلعت في العديد من مناطق إثيوبيا. إنه ليس جديدًا ، لسوء الحظ ، ولكن يبدو أنه مستمر ، وكان هناك اندلاع في الآونة الأخيرة. في أي وقت نرى الإثيوبيين ضد الإثيوبيين يتسببون في التدمير ، مما يسبب الأذى ، والتسبب الموت ، وهو شيء محزن للغاية ولا يأخذ البلاد إلى الأمام. أعتقد أنه أمر يجب على الحكومة المشاركة فيه ، إنها مشاركة. فكرتي الوحيدة هي أنه ربما يمكن للمجتمع المدني ، وقادة المجتمع ، والزعماء الدينيين أن يشجعوا قليلاً من الصبر ، ويمكن أن يشجعوا قليلاً من الأمل ، ويمكن أن يشجعوا قليلاً من الفخر ، إذا جاز لي أن أقول ذلك ، في حقيقة أن إثيوبيا بلد رائع والشعب الإثيوبي أناس مذهلون. وإذا تمكنوا من إبراز القوة التي تتمتع بها إثيوبيا والقوة والسندات التي يملكها الإثيوبيون ، وربما يستطيعون القول “إن هذا ليس وقتًا عظيمًا لتمزيق البلاد أو بعضها البعض.هذا هو الوقت المناسب للتجمع. هذا هو الوقت المناسب لدعم التغيير الجاري. “هذا هو الوقت المناسب لدعم بعضنا البعض.” ليس لدي الصفة اللازمة لإعطاء تلك الرسالة بالطريقة التي يفعلها المجتمع المدني الإثيوبي والقادة.لكنني أعتقد أنه جانب مهم لما يجري الآن لتشجيع هذا النوع من العقل.

أ.س: دعنا ننتقل إلى التطورات الأخيرة بين إريتريا وإثيوبيا. كيف ترى بلدك استعداد إثيوبيا للتنفيذ الكامل لاتفاق الجزائر والحكم المتعلق بالمشكل الحدودي؟

حسناً ، لقد كان الأمر استثنائياً آخر فعله رئيس الوزراء آبي. لقد كان إعادة تعيين أساسية ، كما فعل مرة أخرى في جوانب أخرى كثيرة من إعلاناته في المجالات السياسية والاقتصادية كذلك. لقد خلقت ، مرة أخرى ، فرصة حيث يبدو أنها قد لا تكون موجودة وتساءل الناس متى يمكن أن يحدث. لذلك كانت إيماءة مهمة للغاية. كلمته الأولية عندما أدى اليمين أمام البرلمان عندما أعرب بشكل عام عن رغبته في المصالحة مع إريتريا ومؤخرًا إعلانه عن احترامه لاتفاق الجزائر ، وهو تطور تبعي حقاً تم تبادله منذ ذلك بقرار حكومة إريتريا. لإرسال وفد إلى إثيوبيا لإجراء محادثات. لقد وضعت الولايات المتحدة بيانًا عامًا من البيت الأبيض تحتضن هذا التطور وتشجع الخطوات التالية. إنها قضية تالية حقا. هذا الخلاف ، هذه المشكلة بين هذين البلدين لم تكن جيدة لأي من هذه الدول ، لم تكن جيدة للمنطقة. إذا تمكنت هذه البلدان من تجاوزها ، فإنها ستكون مفيدة لاقتصاداتها ، وستكون مفيدة لمجتمعاتها ، وستكون مفيدة لاستقرار المنطقة. لذلك إذا استطعنا الوصول إلى هناك ، فسيكون ذلك نتيجة كبيرة للغاية ونشجع بشدة كلتا الحكومتين على الاستمرار في محاولة الوصول إلى تلك النتيجة.

أ.س: من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من المكوك الدبلوماسي لمواصلة تعزيز هذه التغييرات. هل تخطط الولايات المتحدة لتكون جزءًا منها؟

حسنًا ، لقد قلنا للطرفين ، وبشكل علني ، وما زلنا نقول إننا جاهزون للعب هذا الدور. بالعودة إلى يوم اتفاق الجزائر كانت الولايات المتحدة ضامنا رسميا. كان لدينا دور هيكلي تم تأسيسه في النقطة التي تم الاتفاق عليها. لقد شجعنا هذه النتيجة في وقت ما مع كل من الحكومتين ، ولذلك قلنا “إذا كنت تشعر بشكل تعاوني بوجود دور يمكن للولايات المتحدة لعبه بشكل بنّاء ، فسنفعل كل ما في وسعنا لدعم ذلك”. لم يطلب منا بأي شكل أو طريقة للعب أي دور في هذه العملية. ولكن إذا كنا كذلك ، فسوف ننظر بقوة إلى بذل كل ما في وسعنا للاستجابة بشكل إيجابي.

أ.س: هل تعتقد أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي يمكن للحكومة الإثيوبية اتخاذها من أجل تجنب الخلافات ضد أي نزاع بين البلدين خلال هذه الفترة الانتقالية؟

أعتقد أنه في هذه المرحلة يجب أن يجلس الطرفان. إذا تم تحديد مثل هذه الخطوات ، فإننا نأمل أن تفعل الدولتان ما بوسعهما لبناء الثقة والقيام بذلك بطريقة تبدو مستجيبة لشواغل الطرف الآخر. من حيث ما قد تكون عليه هذه الخطوات المحددة ، سيكون من السابق لأوانه والغرور بالنسبة لي اقتراح أي شيء. أعتقد أنه يجب أن يكون ذلك نتيجة للمناقشات بين الحكومتين.

أ.س: يؤكد العديد من المحللين أن زيادة الضغط من الولايات المتحدة لعبت دوراً في الضغط على إثيوبيا لاتخاذ هذا القرار. ما هي تعليقاتك حول ذلك؟

في حين أن هذا قد يبدو مبهجًا بطريقة ما ، ألا أنه مبالغ فيه. أعتقد أننا لعبنا دورا بناء. كما قلت ، لقد عقدنا علاقات مع كلا البلدين منذ عدة أشهر لتشجيع هذه النتيجة. يسبق رئيس الوزراء أبي ، لكنه بالتأكيد يشمل الوقت والفترة التي وصل فيها إلى السلطة. ولكني أعتقد أن الدكتور أبي وصل إلى السلطة بأفكار واضحة للغاية عما يريد أن يفعله وما هي أولوياته. فمنذ اللحظة التي خاطب فيها البرلمان عند أدائه اليمين ، أعرب عن اتفاقه مع إريتريا على أنها من بين تلك الأولويات. ما تراه هنا هو الحكومة الإثيوبية التي تقود هذه العملية وتقرر جعلها أولوية.

أ.س: كان سفيركم الإفريقي البارز ، السفير دونالد ياماموتو ، في إريتريا وناقش مع الحكومة الإريترية وفعل الشيء نفسه هنا في إثيوبيا. ما هو الهدف المباشر من زيارته؟

بالضبط ما قلته – تشجيع كلا الجانبين للبحث عن طرق ممكنة للتجمع. بطريقة بسيطة وواضحة.

أ.س: هل ستطلب الولايات المتحدة مع إريتريا إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد؟

إننا مهتمون للغاية بأن تصبح إريتريا طرفًا بنَّاءً في المنطقة وجارًا صالحًا. نحن متفائلون جدا أن هذا يمكن أن يكون نتيجة لهذه العملية. إننا نتطلع إلى تشجيع الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة للانتقال إلى مكان يتداخل فيه البلدان مع بعضهما ومع المنطقة بأساليب تبني المنطقة وأنفسهما. أعتقد أن ذلك هو نتيجة محتملة بالفعل بفضل هذه التطورات الأخيرة.

أ.س: في خطابه بمناسبة يوم الشهيد الإريتري في 20 يونيو / حزيران ، ألقى الرئيس أسياس أفورقي الكثير من اللوم على العداء بين إثيوبيا وإريتريا حول “السياسات البائدة” للحكومة الأمريكية. ما هو رد فعلك على ذلك؟

أنا حقا لن ارد على ذلك. من المؤكد أن رئيس إريتريا حر في التعبير عن رأيه. وقد فعل ذلك في سياق الإعراب عن الرغبة في الاجتماع مع إثيوبيا لإيجاد طريقة للمضي قدماً. بالنسبة لنا هذا هو الجزء المهم من رسالته والجزء المهم من المكان الذي نحن فيه الآن.

أ.س: هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ترى إريتريا ديمقراطية مع إسياس أفورقي على رأسها؟

فيما يخص هذا السؤال ، يجب أن أحيلكم إلى نظيري في إريتريا إذا كنت ترغب في أن تكون المحادثة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إريتريا. أنا أمثل حكومتنا في إثيوبيا ولا أملك بالفعل الكثير لإضافته إلى ما كنا نناقشه بالفعل في هذا الصدد. لن أتحدث عن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والبلد الذي لست معتمداً عليه. ولكنني سأقول مرة أخرى إننا نشجع بشدة على رؤية هذين الطرفين يتحادثان مع بعضهما البعض ويخططان للالتقاء. هذا هو حقا الوجبات الرئيسية التي نقوم بها.

أ.س: ما هو نوع التأثير الإثيوبي الذي تريد الولايات المتحدة رؤيته في شرق أفريقيا؟

أعتقد أننا نراه. فنحن نرى في إثيوبيا كدولة تشارك بطرق متعددة في محاولة جلب الاستقرار والوئام وتقاسم الهدف إلى منطقة متقلبة ومضطربة حقا. إنه دور مهم تلعبه إثيوبيا سياسياً ، وهو دور مهم تلعبه إثيوبيا من حيث ارتباطها بعمليات حفظ السلام. ونحن فخورون بدعم إثيوبيا في تلك الجهود. نتشاور معهم في كثير من الأحيان حول الخطوات التالية. ولكن فيما يتعلق بالرغبة الواسعة لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنطقة الإثيوبية ، فهي تتمثل في إيجاد طرق لدعم ما تقوم به إثيوبيا بالفعل ، والتي تحاول أن تكون جهة بناءة للغاية في منطقة صعبة.

أ.س: وقعت إثيوبيا مؤخرا اتفاقا مع موانئ دبي العالمية وأرض الصومال للاستحواذ على 19٪ من ميناء بربرة. كيف ترى الولايات المتحدة ذلك؟

نحن لا نملك حقا رأي في ذلك. يتعين على إثيوبيا أن تحدد ما هو منطقي لمصالحها الخاصة وللعلاقات التي تقيمها في المنطقة. لكن ليس من النوع الذي ستقوم حكومة الولايات المتحدة بموقف معين بشأنه.

أ.س: كيف ترد الولايات المتحدة على التحولات الجيوسياسية الأخيرة في التحالفات التي تحدث في القرن الإفريقي بسبب أزمة قطر؟

مرة أخرى ، إنه أمر يتجاوز مجرد مشاركتي المباشرة. لكنني أعتقد أنه كما هو الحال مع جميع المشاركة بين الدول ، يستفيد الجميع عندما تكون المشاركة شفافة وعندما تعكس الاهتمام المتبادل. وآمل أن تتفاعل دول منطقة القرن الإفريقي بما فيها إثيوبيا مع دول الخليج كأي دول أخرى ستلعب بطريقة تساعد على إيجاد منطقة متناغمة ومستقرة ومزدهرة ولها نفس القدر من القصد المشترك بقدر الإمكان. إن طريقة تعامل دول الخليج في المنطقة أمر لا يمكنني التحدث عنه بالتفصيل.

أ.س: هناك العديد من البؤر الاستيطانية العسكرية في القرن الأفريقي ، وخاصة في جيبوتي. هل تعتقد أن إثيوبيا يجب أن يكون لها رأي في القرارات الخاصة بإنشاء منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة؟

أعتقد أن أي جيران يجب أن يكونوا في وضع يمكنهم من التحدث مع بعضهم البعض حول التطورات في الدول التي قد تؤثر على بعضها البعض. أعتقد أن هذا يحدث. أعتقد أن إثيوبيا لديها علاقات صريحة ومستمرة مع جميع جيرانها ، وأتصور أن جزءاً من هذه المناقشات يتطرق إلى المنطقة التي تشير إليها.

أس: دعونا نعود إلى السياسة الأثيوبية. كيف تنظر الولايات المتحدة إلى النضال من قبل الشباب الإثيوبي ، وخاصة الشباب في ولايتي أوروميا وأمهارا الإقليميين ، الذي جلب الإدارة الجديدة والتغيير السياسي الذي نشهده اليوم؟

أعتقد أننا لسنا أول من يكتشف أن أحد أكبر التحديات وواحد من أكبر الفرص أمام إثيوبيا في الوقت الحالي هو عدد كبير من الشباب ، وديناميكي للغاية ، ومتحمس للغاية. اعتمادا على كيفية تعريف الشباب ، لا يهم ، نحن ما زلنا نتحدث عن عشرات الملايين من الناس. وأعتقد أنك على حق. أعتقد أن أحد الأسباب التي تجعل رئيس الوزراء أبي في السلطة اليوم هو أنه كان يستمع إلى الشباب وكان يتعلم من الشباب وكان يفكر في كيفية استجابته للشباب.لذا ، أعتقد أنها واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها إثيوبيا الآن. لديك مجموعة من الشباب الذين يريدون أن يكونوا متمكّنين سياسياً ، وأنهم يريدون تمكينهم اقتصادياً. ولكنني أعتقد أنه إذا أطلقت العنان لإمكانات شباب إثيوبيا ، فسوف تقوي هذا البلد بشكل لا حد له.

أ.س: هناك العديد من النشطاء الإثيوبيين في الولايات المتحدة مثل جوار محمد ، الذي أثر بشكل فعال على العديد من النتائج التي نشهدها الآن. أولاً ، ما رأيك في الأدوار التي لعبها هؤلاء النشطاء؟ ولأن العديد من هؤلاء الناشطين كانوا شوكة في جانب الإدارات الإثيوبية السابقة ، فهل كان هناك طلب بأن يتم ترحيل أي واحد منهم إلى إثيوبيا ، كما اقترح بعض الناس في إثيوبيا علانية؟

مرة أخرى ، هذا هو أحد المجالات التي يقوم بها رئيس الوزراء آبي بشكل غير عادي في رؤيته وقدرته على التأثير.لقد نشأت في واشنطن العاصمة. وأعرف أن السكان الإثيوبيين في الولايات المتحدة يتمتعون بالذكاء والديناميكية والتفكير والنجاح والمهتمين والالتزام برفاهية إثيوبيا. إذن ، ما لدينا هنا ، مرة أخرى ، سأعود إليه ، هي الفرصة.والدكتور أبي يتواصل مع هؤلاء الناس. إنه يشجعهم على جلب خبراتهم ومواردهم والقيم التي طوروها كإثيوبيين وأميركيين على حد سواء لتنمية هذا البلد. إنها إمكانية مثيرة حقا ، وهي حقا جانب من جوانب القوة الإثيوبية التي أعتقد أنها يمكن استغلالها بشكل كامل. لذلك ، هناك جانب آخر لكل شيء يحدث اليوم ونحن نشجعنا عليه.

أ.س: أخيرًا ، ما هي الرسالة التي ستنقلها إلى شعب إثيوبيا؟

شكرا لكم.أعتقد أني سأقول شيئين أولاً ، أود أن أقول إنني شخصياً والبلد الذي أمثله ، الولايات المتحدة ، تشعر بالإثارة والمتعة الآن بشأن إثيوبيا.نحن مستوحاة حقا من وتيرة التغيير ونطاق التغيير. سوف يواجهون الكثير من التحديات ، الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية. هذا بلد كبير جدا ، غني جدا ، معقد جدا ، وديناميكي جدا. لن يكون من السهل معالجة بعض التحديات السياسية ، وبعض التحديات الاقتصادية ، وبعض التحديات الأمنية ، وبعض تحديات العدالة التي كنا نتحدث عنها طوال هذا. ولكن ، أعتقد أنني سأقول شيئين. بالنسبة لكل ما نشعر به ، نحن الأميركيون ، نشعر بالقلق حيال مستقبل إثيوبيا ، فقد سمعنا الدكتور أبي يتحدث عن رؤية وطريق نحو الحل. وهذا ، كما أعتقد ، مهم. أعتقد أننا نشعر أننا نسمع في القيادة الإثيوبية حكومة تتفهم إرادة الشعب ، وتفهم احتياجات شعبها وتعمل على معالجة ذلك. هذا مشجع . أعتقد أن آخر شيء أقوله هو أنني سأطلب من الشعب الإثيوبي أن يفكر في ما يمكن أن يفعله لدعمه. في الستينات من القرن الماضي كان لدينا رئيس اسمه جون ف. كينيدي ، وكان لديه اقتباس مشهور جدًا: “لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك لك ، واسأل عما يمكنك القيام به لبلدك”. هذا الاقتباس الذي يحبه الأمريكيون لأنه يتحدث عن المسؤولية المشتركة ، العلاقة المتبادلة بين المحكومين والحكم. أعتقد أن هذه لحظة مثيرة للإهتمام بالنسبة للإثيوبيين للتفكير في أشياء من هذا القبيل. للتفكير ليس فقط في المظالم التي قد تكون لديهم ، والإحباطات التي قد يشعرون بها ، والانقسامات التاريخية التي قد يشعرون بها ويريدون التعبير عنها ، ولكن لوضع كل ذلك جانباً ويقولون “هذه لحظة مذهلة من الفرص ، أعتقد أن أي إثيوبي لم يرى ما يراه ألآن في الستة أشهر الماضية! والتفكير في الكيفية التي يمكن أن تساهم بها في هذه الفرصة وتحريك بلدها إلى الأمام.

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