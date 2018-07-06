الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين تعقد مؤتمرها الثالث في ضواحى العاصمة أسمرا

فرجت :

بدأت أعمال المؤتمر الثالث للجبهة الوطنية لتحرير أو غادين في الأول من يوليو في ضواحى العاصمة أسمرا ، ومن المقرر ان تستمر أعماله لمدة اسبوع.

ويأتي المؤتمر الثالث للجبهة في ظل ظروف وأوضاع استثنائية تشهدها اثيوبيا والمنطقة بصفة عامة ، حيث تستعد كلا من ارتريا واثيوبيا للقمة المرتقبة بين رئيسي البلدين والمحتمل ان تكون أسمرا حاضنا لها، كذلك يأتي المؤتمر في ظل اعلان الحكومة الاثيوبية برفع اسماء ثلاثة منظمات اثيوبيا معارضة من قائمة الارهاب تمثل الجبهة صاحبت المؤتمر أحداهما.

يقول السيد عبد القادر حسن هيرموج المتحدث باسم الجبهة ” بدأ المؤتمر يوم الأحد الأول من يوليو وحضره الكثير من المنديب بالاضافة الى اعضاء اللجنة المركزية حضره ممثلين للشباب والنساء وممثلوا المنظمات المدنية والضيوف”

ويضيف السيد حسن ” من المقرر ان يتسمر المؤتمر الفترة المتبقة من الاسبوع وان ممثلي المنظمات الاجنبية والحكومية والسياسية الجلسة الختامية للمؤتمر معربين عن دعمهم ومصالحهم للقضية الأوغادينية في التحرر والاستقلال”.

ويعتقد ان يسفر المؤتمر عن تغييرات جذرية في الجبهة سياسية وفي هياكلها التنظيمية. تأسست الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين في عام 1984م لقيادة نضالات الشعب الصومالي للتحرر من السيطرة الاثيوبية.

شاركت الجبهة في الترتيب للمرحلة الانتقالية في اثيوبيا في التسعينات بل شاركت في الانتخابات التي حدثت في عام 1992م حيث شاركت في مفاصل الحكم. وأضطرت الى حمل السلاح في وجه نظام الأهودق عن تم ابطال البرلمان والتضيق على الجبهة ، قامت الحركة بشن أعمال عسكرية ضد اثيوبيا من عمق الاراضي الارترية مما تم وضعها في قائمة المنظمات الارهابية.

قامت الحركة في الدخول في محادثات في نظام الأهودق في كلا من الأعوام : 1998م ، 2012 وأخيرا 2018م.

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