أبى أحمد في أسمرا: ترفرف الاعلام الاثيوبية في المدن الارترية منذ 1990م

فرجت الاخبار:

صحت كبرى المدن الارترية اليوم والاعلام الاثيوبية ترفرف في ميادينها العامة وكان لها وقع حزين على نفوس قدامى المناضلين الذين ناضلوا من أجل تحرير ارتريا واستقلال وعملوا على انزال العلم الاثيوبي من فضاء المدن الارترية المحررة .

واستوحى المراقبون النظام يجري استعداجه النهائية لاستقبال رئيس الوزراء الاثيوبي في تسارع لللاحداث لا يجد الانسان الارتري البسيط والذي دفع الغالي والنفيس للحفاظ على سيادته الوطنية مبررا لها.

هذا وقد قامت بلديات المدن الرئيسية مثل كرن وأسمرا ومصوع ، على نظافة الشوارع الرئيسية وتعليق الاعلام الاثيوبية الارترية على أعمدة الكهرباء والمكاتب الرسمية. كا أصدرت المؤسسات الحكومية والوزرات تعميما الى موظفيها يطالبهم فيه بالحضور والمداومة في يوم الأحد والذي يعتبر عطلة رسمية لاستقبال ضيوف مهمين قادمين من أديس أبابا.

كل هذا الاستعداد يصدق صحت التوقعات التي تنبأت ان يكون يوم الأحد الثامن من يوليو 2018م اليوم المحدد والمتفق عليه في ترتيبات وفد النظام الى اثيوبيا لزيارة أبى أحمد لارتريا.

مرتبط