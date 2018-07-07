تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة سنة واحدة

فرجت

اتخذ مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جملة ستة قرارات في اجتماعه يوم أمس كان من بينها القرار المتعلق بشأن حقوق الانسان في ارتريا لتمديد فترة ولاية المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الانسان في ارتريا لمدة عام، حيث جاء في حيثياته ما يلي:

بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا ، اعتمد القرار دون تصويت ، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة سنة واحدة ؛ وطلب المجلس من المقرر الخاص تقديم تقرير خطي وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين ، والدخول في حوار تفاعلي مع الجمعية العامة بشأن تقريرها في دورتها الثالثة والسبعين ؛ وعقد حوار تفاعلي معزز بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا في دورته الأربعين ؛ تدعو المقررة الخاصة إلى تقييم حالة حقوق الإنسان [في إريتريا] والإبلاغ عنها ، وحيثما أمكن ، وضع معايير مرجعية للتقدم المحرز لتحسين حالة حقوق الإنسان وخطة عمل محددة زمنياً لتنفيذها ؛ يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً شفهياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين عن التقدم المحرز في التعاون بين إريتريا والمفوضية ، وعن تأثيره على حالة حقوق الإنسان في ارتريا.

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