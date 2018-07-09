أستقبال غير عادي لرئيس وزراء اثيوبيا في أسمرا

فرجت: الاخبار

وصل في صباح يوم الأحد الثامن من يوليو رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور أبى أحمد والوفد المرافق له الى مطار أسمرا الدولي حيث كان في استقباله رئيس النظام الارتري وكبار المسؤولين ، حيث قام رئيس النظام الارتري باستقبال الوفد الزائر عند سلم الطائرة.ز

وتجئي الزيارة التي تم وصفها بالتأريخية والتي تأتي بعد عشرين عاما من القطيعة بين الدولتين في اطار المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء الاثيوبي والتي وجدت استجابة مماثلة من النظام الارتري بارساله وفدا تضمن كل من وزير خارجيته ومستشاره الخاص.

ويضم الوفد الإثيوبي الكبير الدكتور ورقى غبييهو ، وزير الخارجية ، والسيدة موفتريات كميل ، رئيسة مجلس النواب ، والسيدة خيريا إبراهيم ، رئيسة مجلس الاتحاد الإثيوبي ، والسيد الحاج سيوم ، رئيس ولاية عفر الإقليمية.

وقد تناولت المحادثات الأولية حسب ذكر الاعلام المحلي العلاقات الثنائية بين البلدين ، وقضايا التبادل الدبلوماسي والقضايا الاقتصادية والسياسية.

وقد اقيمت مأدبة عشاء على شرف الوفد الزائر بحضور كبار الشخصيات بالنظام بالاضافة الى القيادات الدينية ولدبلوماسين المعتمدين لدى ارتريا.

وقد القى رئيس النظام كلمة قصيرة مرحبا بالوفد الزائر وقال في حديثه مرحبا بالضيف الزائر “ان الاستقبال الجماهيري والفرحة التلقائية لجماهير العاصمة مستقبلة للوفد الزائر تعفيني من اى كلمة”

واضاف مشيدا بالخطوة الشجاعة التي اتخذها أبى أحمد في سعيه للسلام ونحن سوف نكون معه طول الطريق.

وعندما سنحة الفرصة لرئيس الوزراء الاثيوبي لالقاء كلمته والذي ابتدرها باللغة التجرنية شكر فيها حفاوة الاستقبال خاصة من قبل جماهير العاصمة والتي قال لها مكانة خاصة في ثقافة الاثيوبين.

وقال ان الاجيال القادمة يجب الا ترث منا الدم والحروب ، ويجب ان نورثهم الأمن والسلام والتنمية. ونعطيهم امكانية التحرك والسفر الى ما مكان يشاؤون دون الحوجة الى تعريض أنفسهم الى الخطر ليصبحو بضاعة تباع .

وفي كلمة وجهها الى القيادات الدينية دعاهم فيها الى ان يكون دعاة سلام لكل اتباعهم في اثيوبيا وارتريا.

وقد لاحظ المراقبون وجود رئيس الأقليم العفري الاثيوبي ضمن الوفد دون بقية الاقاليم الأخرى.

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