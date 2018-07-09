الكونفدرالية بشروط إرترية

بقلم دكتور الجبرتي

ليس أمام المعارضة الارترية اليوم إلا تقديم المشهيات للدكتور أبي أحمد ، ليضعها في حواره الآني وحساباته المستقبلية ، إن تم انتخابه مرة أخري في الإنتخابات الإثيوبية القادمة رئيسا للوزراء . ليس للدكتور أبي فقط بل للإثيوبيين عامة ، فالأحداث المتسارعة في الإقليم الأفريقي وجواره الاقليم العربي ، تجبر المعارضة أولا لفرز أكوامها وصناعة لوبياتها بصياغة تحالفات حديثة مواكبة ، تختلف في تقنياتها وتكتيكها واستراتيجياتها عن ما سبق . فلا مكان لمجاملة شلليات العشرة والخمسة أفراد التي كانت تعيش في علي أكتاف الوياني وتعرقل مسيرة المعارضة والمجلس .

إن التردد والحيرة التي لازمت المعارضة خلال الأيام الفائتة بعد قبول دكتور عبي أحمد لاتفاقية الجزائر بدون شروط مسبقة ، وانتظارها رد فعل أسياس افورقي ، لتعلق علي مجريات الاحداث مستفيدة مما كانت تظنه رد فعل غير مواكب من اسياس . زاد من ربكتها وتلعثمها في البيانات الضعيفة التي أصدرتها بعض تنظيمات المعارضة .

وقد كانت عيدية أبو الحارث هي أقوي وأفضل رسالة وبيان حتي اليوم بين المعارضات المترددة ، فقد اختار موقعه مبكرا ، وهو خيار وموقع له فوائده في المستقبل القريب ، والبعيد لتنظيم أبو الحارث ، إن كان لديه متعلقات سياسية تتناسب و العيدية .

إن خيار دكتور أبي القبول بمخرجات اتفاقية الجزائر ، هو خيار قديم للمجموعة الحاكمة في أثيوبيا ، وهو واحد من خيارات الولايات المتحدة لطرق إدارة القرن الأفريقي . إضافة الي أن إثيوبيا لم ترضي باستخدام الموانئ الارترية دون موافقتها ، وان كان لموانئ ارتريا ثمنا يمكن دفعه مقابلها فهي الأحق به ، وهي علي استعداد للحفاظ علي مصالح الأطراف الاقليمية والدولية . لذلك فدول الاقليم العربي المستفيدة من موانئ ارتريا ظلت تدفع المقابل لأثيوبيا عدة مرات منذ وصولها الي إرتريا . لذلك قام دكتور عبي باقتحام هذا الملف بجرأة أكبر من سلفه . ثم إن قبول أسياس لهذه المبادرة أيضا ليس قرارا منفردا ، فالإقليم العربي المجاور، له يد بارزة في تحقيق وتحريك هذا الملف لدي الإدارة الأمريكية الجديدة ، رغبة منه في تحقيق مصلحة أكبر في صراع المضايق الذي يعيشه مع إيران . وقد حددت زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للبلدين طريقة لعب كل الأطراف ، من يدفع ، ومن يقبل و متي يحدث كل ذلك .

لقد وقفت الولايات المتحدة دائما مع أثيوبيا منذ الانتداب البريطاني علي ارتريا ، وحاولت جاهدة موافقتها في كل محاولاتها لابتلاع ارتريا والوصول الي البحر الأحمر سلما وحربا ، وهاهو التاريخ يعيد نفسه علي الارتريين . فما هي الخطوات التي يمكن أن تجنب الإرتريين دفع الثمن مرة أخري . فأثيوبيا اليوم تريد عبر الدبلوماسية والرومانسية تحقيق ما عجزت عنه بالحرب والخديعة . وليس لنا أن ننسي أن الأرومو و الأمهرا في المجموعة الحاكمة ، لم يكونوا موافقين علي منح الإرتريين حق تقرير مصيرهم .

إذا لابد للمعارضة من تقديم مبادرة وحل وسط ومناسب لكل الأطراف الدولية و الإقليمية ثم المحلية . فارتريا ذات الموقع الجيوسياسي المهم لدول الإقليم والقوة العظمي في العالم ، لن تستطيع العيش منفردة بسلام بعيدة عن تأثيرات هذه القوة . وما تعيشه منذ خروج المستعمر الإيطالي حتي اليوم ، هو نتيجة لأطماع دول الإقليم والدول العظمي ، إضافة الي عدم تمكن الارتريين من طرح خيارات تحافظ علي حقوقهم ومصالح دول الإقليم والدول العظمي . وقد آن الأوان اليوم لتقديم أطروحات ارترية من جانب المعارضة الارترية التي تمثل فكريا معظم الشعب الارتري ، الي جانب الأطروحات التي سيحاور بها النظام الارتري ، لتكون خيارا مطروحا وبديلا محتملا للقوة الإقليمية والدولية .

إن البحر الأحمر هو حلم إثيوبيا القديم والمتجدد ، و سلام واستقرار إقليم البحر الأحمر هو رغبة القوي الإقليمية والدولية ، ويعيش الارتريون منذ ستين عاما أزمة ومأساة عدم تفاعلهم السليم مع هذه الرغبات والقوة التي ترغب فيها . فلماذا لا يتقدم الأرتريون خطوة نحو الآخرين ؟ بدلا من حياة اللجوء والبؤس التي لن تنتهي إلا بتقديم التنازلات المعقولة للأطراف الأخري . وخيار كونفدرالية القرن الأفريقي هو الطرح الذي تقدمه أثيوبيا الحديثة منذ سقوط النظام الشيوعي ، وهو الخطوة الثانية التي تقدمتها حركات الشعوب والقوميات الاثيوبية ، بعد الخطوة الأولي الكبيرة بقبول منح أرتريا حق تقرير المصير بعد ثلاثة سنوات من سقوط نظام منغستو ، وقد كانت خطوة أساسية لصناعة الثقة بين مكونات القرن الأفريقي للعودة للكونفدرالية . وهذه الخطوة التي لا يحتسبها الارتريون عادة معارضة شعب ونظام لانهم يفكرون بالعاطفة وليس بالقانون الدولي الذي يحكم حياة الدول . ثم إن أثيوبيا اليوم بدأت تحاول إزالة بعض الشكوك والمخاوف التي كانت تراود الإرتريين نظاما ومعارضة ، من سيطرة الوياني علي معظم قرارات النظام الأثيوبي الحاكم ، وهو ما شجع النظام الإرتري لقبول المبادرة حتي اليوم .

لقد غفلت المعارضة في خضم تناوشها وخلافاتها الداخلية ، وحياتها التكتيكية ، وضع أسس للتعايش المستقبلي مع النظام الأثيوبي ودول الإقليم والقوة الدولية ، ووضعها كخيارات إستراتيجية تبني عليها تعاونها الآني والمستقبلي مع دول الإقليم والقوة الدولية . وهو ما كان سيحدد لهذه الدول موضع المعارضة ، أو مصلحة الشعب الارتري ، ومساحات الحوار والتلاقي في كل محاولات إعادة تنظيم القرن الأفريقي . وهو ما يمكن صياغته الآن وطرحه خلال هذه الفرصة التي تطل برأسها علي إرتريا والإقليم . إن محاولة طرح كونفيدرالية بشروط ارترية اليوم هو الخيار الذي سيقدم الكثير لارتريين ويفرضهم كخيار ثاني ضاغط للنظام ، ثم اعتراف ضمني ونوعي من القوة الإقليمية والدولية ، ربما يدفعهم للطلب من أسياس تقديم بعض التنازلات لتحقيق بعض المشاركة الديموقراطية ، أو تخفيف وطأة الدكتاتورية علي الشعب الارتري ، كبداية لحل مشكلات الشعب الارتري . إذا فاليحدد الارتريون شعبا ومعارضة شروطهم للكونفدرالية التي يريدون ، أو فليسكتوا الي الابد . (راجع مقالنا قبل عدة سنوات في المواقع الارترية ، القرن الأفريقي الجديد )

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