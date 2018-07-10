ندوة سياسية للسفير الدبلوماسي السابق بالاتحاد الأفريقي المناضل محمد ادريس جاويج

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فرجت : ملبورن

نظمت في مدينة ملبورن الاسترالية مساء أمس الأثنين ندوة سياسية بعنوان “الأوضاع السياسية في إثيوبيا وانعكاساتها على دول القرن الإفريقي، وتحديدا إرتريا.”

وتحدث في الندوة السفير الدبلوماسي السابق بالاتحاد الأفريقي المناضل محمد ادريس جاويج وأدارها باقتدار الاستاذ احمد شريف.

وقد تم نقل الندوة مباشرة عبر موقع عونا الالكترونى كما سيتم بث الندوة كاملة عبر “اذاعة ارينا ” واسعة الانتشار والتى تبث برامجها الى داخل ارتريا خلال الايام القليلة القادمة .

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