رئيس النظام الارتري يتوجه الي أديس أبابا يوم الأحد

فرجت

قال يماني قبري مستقل في تغريدةً له اكثر أعضاء النظام الارتري حضورا علي تويتر ان رئيس النظام الارتري أسياس افورقي سوف يتوجه الي أديس أبابا في زيارة مماثلة لزيارة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الي سامراء.

وقال مستقل ان رئيس النظام الارتري أعلن عن نيته لزيارة اسمرا في ساوا حيث يتم تخريج الدفعة الواحدة والثلاثون للخدمة الالزامية وفِي نفس الوقت يشهد المعسكر حجيج الأطفال القادمين من الخارج في عطلتهم الصيفية لحضور ما سمي بالمهرجان الثامن للشباب.

وقال ان الزيارة سوف تؤكد علي سير عملية السلام الجارية بين البلدين.

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