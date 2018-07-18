الحكومة الاثيوبية تجبر اللاجئين الارتريين للعودة الي ارتريا

فرجت: نقلا عن ارينا

أفاد مراسل إذاعة إرينا من اديس ابابا بأن وكالة شئون اللاجئين والعائدين الاثيوبية وهي الجسم المسئول عن اللاجئين في البلاد عقدت اجتماعات في ضواحي مختلفة من العاصمة اديس ابابا في ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث من الشهر الجاري للاجئين الارتريين اعلمتهم فيها أنهم بإمكانهم التوقيع على ما يسمي ” بفورم طعسا” وهي استمارة حكومية ارترية يوقع عليها الهاربين من البلاد تفيد باعتذارهم وندمهم على الهرب. وقالت الوكالة بأن الاجراءات يمكن متابعتها عبر السفارة الارترية حتى عودة اللاجئين إلى بلادهم. واعرب عددا من هؤلاء اللاجئين عن خوفهم على مصيرهم بعد الزيارة الاخيرة للرئيس اسياس إلى اثيوبيا.

من ناحية اخرى كشفت صحيفة (ذي ريبورتر) عن وجود مخازن كبيرة بالقرب من ساحة بطرس (بيطروس ادبباي) في وسط العاصمة تحتوي على ممتلكات الإرتريين الذين ابعدوا من إثيوبيا قبل عشرين عاما. وقالت الصحيفة بأن هذه الممتلكات والتي اشتملت على أثاث منزلي وأجهزة كهربائية وممتلكات شخصية، يمكن لأصحابها المطالبة بها وبالأموال المحتجزة في المصارف الاثيوبية عن طريق السفارة الارترية.

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