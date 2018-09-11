الإريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإماراتية في بروكسل : ومنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق ألإنسان تجتمع بالاتحاد الأوربي.

تقرير اللجنة الإعلامية لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق ألإنسان حول الاحتجاجات أمام سفارة دولة الإمارات في “بروكسل

نتيجة تكرار الانتهاكات للقوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب حاضرة إقليم عفر البحر الأحمر الإريتري ضد الصيادين العفر في أرضهم وبحرهم التي اوقعت القتلى والجرحى فيصفوفهم،وإعتقالهم وملاحقتهم في عرض البحر، وتخريب معدات صيدهم و الاستيلاء عليها منذ أن تمركزت بقاعدتها العسكرية في عصب والتي تمت بموجب اتفاقية غير شرعية مع نظام اسمرا القمعي الحاكم في إريتريا.

نظمت منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان مظاهرة حاشدة أمام سفارة دولة الإمارات في “بروكسل ” عاصمة “بلجيكا ” عاصمة الاتحاد الأوروبي. في شارع Rue des Colonies 11

احتجاجا شارك فيه العشرات استنكارا لجريمة تعتبر امتدادا لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها الطائرات الإماراتية بحق الصيادين العفر العزل والذي يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين .

وشارك في المظاهرة العشرات للتضامن مع شعب عفر البحر الأحمر في إرتريا لإدانة العمل الإجرامي الذي ترتكبه القوات الإماراتية ، وعبر المحتجون أن مثل هذه الجرائم هي دليل واضح على همجية القوات الإماراتية وعدم اكتراثهم لأرواح العفر الأمر الذي يتسبب في خسائر فادحة في أرواح الأبرياء وممتلكاتهم مثل جرف الملاحات والدوم والنخيل وتهجير الأهالي

واستهداف اكثر من ٥٠ زورق صيد راح ضحيتها ١٤٠ صياد بين فتيل وجريح منذ وصولهم في نهاية ابريل ٢٠١٥م

، مساعدين سلطات اسمرا القمعية التي تتعمد تضَييِق الخناق عليهم لقطع مصادر رزقهم وتهجيرهم من أرضهم وفي المظاهرة رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها :

-لا للاحتلال الإماراتي

– لا للقتل العشوائي

-لا للانتهاكات المتكررة

-أخرجوا من أرضنا فورا

-الإمارات أوقفوا قتل عفر البحر الأحمر في إريتريا

–دنكاليا ليست للبيع

ومن جهة أخري أطلق الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي هشتاج للتضامن مع ضحايا طيران الإحتلال الإماراتي عبر وسم :

#UAE_Stop_killing_RedSeaAfar_In_Eritrea

#الإمارات_أوقفوا_قتل_عفرالبحرالأحمر_في_إريتريا

ومنظمة عفر البحر الأحمر كانت قد دعت قبل أيام ، كل الجاليات الإرترية في بلجيكا والناشطين ضد النظام الطائفي ، وكل الأحرار لحضور هذه المسيرة الاحتجاجية والتي تعد الثالثة بعد مظاهرات “السويد” و “كندا، أمام السفارة الإماراتية لتنديد الجرائم التي ترتكبها القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب بالإضافة إلى مظاهرات في جنيف لإيصال الرسالة إلى الرأي العام العالمي لوقف مثل هذه الجرائم، وفي الأخير سلمت اللجنة المنظمة للمظاهرات مذكرة احتجاج للسفارة الإماراتية في بروكسل

والجدير بالذكر في وقت مبكر من صبيحة اليوم قبل المظاهرات أجتمعت لجنة عفر البحر الأحمر المشكلة من الحقوقيين في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الانسان وقيادات التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر بمسؤولة ملف الشؤون الإريترية ودول IGAD وشرق إفريقيا في اللاتحاد الأوروبي السيدة أولريكة براون وأطلعت اللجنة الاتحاد الأوروبي جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب بالتواطؤ مع نظام أفورقي بأدلة ووثائق مهمة تثبت الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الإماراتية كما سلمت اللجنة المجلس الأوربي مذكرة احتجاج طالبت فيه بفتح تحقيق وإنشاء لجنة خاصه لمتابعة جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب ونسخة أخري للمنظمات

مناشدين فيها المنظمات الدولية والإقليمية وجميع شرفاء وأحرار العالم بتحمل مسؤوليتاهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب المظلوم وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب بالتواطؤ مع النظام الإريتري والضغط على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي لحماية الصيادين والمدنيين العفر .

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات النظام الإريتري وحلفائه من القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب وجميع من يثبت تورطهم في جميع هذه الجرائم المرتكبة بحق الصيادين العفر

وندعو الجماهير في الداخل والخارج بالوقوف أمام ممارسات النظام الإريتري وجرائم القوات الإماراتية وقفة رجل الواحد ومناهضته بكل الوسائل المتاحة للحد عن الانتهاكات والجرائم.

اللجنة الإعلامية منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان- بروكسل 07/09/2018

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