تأبين الشهيد حامد محمود في فرع جبهة التحرير الارترية بغرب استراليا.

اقام فرع جبهة التحرير الارترية بغرب استراليا حفل تأبين للشهيد حامد محمود الذي داهمته عوارض المرض والموت وهو في منفاه في السودان وهو الذي كرس حياته لتحرير الشعب الارتري من الاستعمار كما واصل نضاله لتخليص شعبه من براثن الطغمة الديكتاتورية التي سرقت نضالات الشعب الارتري في الحرية والخلاص.

شاركت قوي المقاومة الارترية المتمثّلة في التنظيمات السياسية والمدنية وأفراد من الرعيل الاول جماهير فرع جبهة التحرير ببيرث .

تم خلال الحفل إلقاء كلمات من قبل ممثلي القوي السياسية والمدنية ، منها المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ، وجبهة الإنقاذ الوطني الارتري والرعيل الاول . والجبهة الديمقراطية لتحرير ارتريا، كما تم إلقاء القصائد الشعرية .

وتم ختام الحفل بكلمة لجبهة التحرير الارترية بكلمة جبهة التحرير الارترية والتي ألقيت من قيل عضو القيادة المركزية المناضل محمد اسماعيل همد.

وتناول في كلمته الفقد الكبير التي شهدته الساحة الارترية في ذكري سبتمبر السابعة والخمسون هذا ألعام اذ شهد رحيل نخبة من الرعيل الاول كان من بينهم القائد حامد محمود.

كما تناول المتحدث التأريخ العسكري ودور المناضل في نضالنا الوطني في إطار جبهة التحرير الارترية. كما تناول صفاته القيادية والشخصية ومواقفه البارزة في العمل النضالي ضمن جبهة التحرير الارترية.

وتناول المناضل محمد اسماعيل همد ادوار كل من الشهداء الذي ارتحلوا في سبتمبرنا هذا حيث تناولت الكلمة السيرة الذاتية لكل من المناضل عثمان زرؤم ، والمناضل محمد عبد الله الصافي والمناضل صالح حدوق والمناضل برهان صالح .

ثم تم فتح المنبر للجماهير للتعبير عن مشاعرهم تجاه الرعيل الذين اختطفهم القدر من بين ظهرانينا ، حيث عبر المتداخلون عن استيائهم حول الوضع الراهن وتحدثت عن خطورة المؤامرة التي تحاك ضد ارتريا وشعبها الْيَوْمَ ودعت الي تدارك الوضع والعمل من قبل الشباب للعمل بالمساهمة الإيجابية للتغيير وافشال المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا بلادنا.

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