بيان لتأييد السيد برهاني أبرهي، وزير المالية الارتري السابق من أعضاء سابقين في الجمعية الوطنية الاريترية والمتواجدين في المنفى

نحن الموقعون أدناه، أعضاء الجمعية الوطنية الإريترية ، نود أن نعرب عن دعمنا القوي للخطوة الشجاعة التي قام بها زميلنا السيد برهاني ابرهي كيداني، وزير المالية السابق ضد النظام الدكتاتوري للسيد إسياس أفورقي.

في رسالته التي وجهها مؤخراً، وضع السيد برهاني أبرهي الخطوط العريضة للعملية التي يمكن من خلالها ان يقوم السيد إسياس أفورقي بتسليم السلطة إلى الجمعية الوطنية الإريترية بطريقة “سلمية وقانونية وحضارية وإرترية”. إننا نؤيد وبقوة الدعوة لإنهاء عهد الاستبداد ، وتسليم سلطة للشعب واضفاء الشرعية على حكومة دولة إريتريا.

وإذ نحتفل بالذكرى السنوية السابعة والخمسين لانطلاقة كفاحنا المسلح في الفاتح من سبتمبر، علينا ان نتحمل مسئولياتنا ونجدد الالتزام بالهدفين الرئيسيين اللذان استلهما كفاحنا الطويل من أجل الحرية واسمتراريته: لقد كان الهدف الأول تحرير إريتريا من السيطرة الإثيوبية، والذي قمنا بتحقيقه بفضل التضحيات الهائلة. بينما يتمثل الهدف الثاني في تنصيب حكومة شعب بالشعب وللشعب والذي ما زال يتعين علينا القيام به.

لقد تعرض شعبنا الى معاناة لم يسبق لها مثيل بسبب اخفاقنا في تحقيق الهدف الثاني. وعند ما قال السيد برهاني أبرهي: ” بسبب الحكم الدكتاتوري للسيد أسياس لقد عان الارتريين في داخل الوطن وخارجه من البئس والمصاعب طيلة السبعة عشر سنة الماضية” فانه قد أعطى الصورة عن الوضع الارتري على النحو الملائم وعن والحالة الماساوية للشعب الارتري.

ونحن وبإعتبارنا مناضلين قدماء شاركو في الكفاح المسلح ، ندرك حق الإدراك بانه من واجبنا الوفاء بوعودنا وإنهاء ما بدأناه قبل 57 سنة. ولذلك ، نؤيد وبشكل لا لبس فيه الدعوة الى تنحية أسياس واعادة السلطة للشعب الإريتري. كما اننا نتوجه بالدعوة الى رفاقنا وزملائنا السابقين إلى التحرك لدعم السيد برهاني أبرهي.

يعتبر تأييد برهاني أبرهي الوقوف من اجل المثل العليا التي استثمرنا شبابنا وناضلنا من أجلها ، وهي من أفضل الطرق لتكريم التضحيات الباهظة التي قدمها الشعب الإريتري في هذه المسيرة.

كما يعتبر تأييد برهاني أبرهي دعم النضال من أجل السيادة الشعبية والديمقراطية.

والأهم من ذلك ، هو الاعتراف العملي بأن تنحية إسياس أفورقي من السلطة هي الخطوة الأولى نحو إنهاء الاستبداد وتحقيق الأهداف التي كانت قد استعصت علينا لفترة طويلة.

الموقعون

السفير. أدحنوم قبرماريام

السفير. أندبرهان ويلدي جيورجيس

السيد مسفين حقوس

السيد محمد برهان بلاتا

السيد نحب الدين شنقب

14 سبتمبر 2018

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