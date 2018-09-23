بيان صحفي لمجلس الأمن حول التطورات في منطقة القرن الأفريقي

اصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن التظورات التي شهدتها منطقة القرن الافريقي وذلك يوم الخميس الماضي جاء بيان المجلس على لسان رئيسة المجلس للدورة الحالية نيكي هالي من الولايات المتحدة :

رحب أعضاء مجلس الأمن باتفاق السلام والصداقة والتعاون الشامل الذي وقعه رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في 16 أيلول / سبتمبر 2018 في جدة وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي لعبه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، وخادم الحرمين الشريفين ، وحكومة المملكة العربية السعودية ، في تسهيل هذه الاتفاقية. وأحاطوا علما بالتزام الدولتين بفتح حقبة جديدة من السلام والصداقة والتعاون الشامل فضلا عن تعزيز السلام والأمن الإقليميين.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بالاجتماع بين رئيس جيبوتي ورئيس إريتريا في 17 سبتمبر 2018 ، في جدة ، برعاية صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. ويعرب أعضاء مجلس الأمن عن أملهم في أن يفتح هذا الاجتماع فصلا جديدا في العلاقات بين جيبوتي وإريتريا ويشجع البلدين على الاستمرار في الدخول في حوار هادف.

ولاحظ أعضاء مجلس الأمن أن هذه التطورات تمثل معلما تاريخيا وهاما ذات عواقب إيجابية بعيدة المدى بالنسبة للقرن الأفريقي وما بعده. وأثنوا على قادة المنطقة لحكمتهم وشجاعتهم في جهودهم المستمرة لحل الخلافات ودعوتهم إلى مواصلة هذه الجهود والمكاسب الأخيرة بهدف فتح فصل جديد من التعاون يضمن تحقيق مزيد من السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد ، فإن أعضاء مجلس الأمن مستعدون لدعم بلدان المنطقة في مساعيهم.

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