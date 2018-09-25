مي دول نقبلو قبي سفللناهو لموداي شعر ادريس علي الشيخ

حييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتي واخواني ،الأصدقاء ،والأحباب

اينما كنت في مشارق الأرض ومغاربها.

كنت قبل يومين في زفاف ( ولد

ابن عمي الأخ /إبراهيم محمّد موس .ابننا عمران ابرهيم محمد موس )في مدينة ستوكهولم السويدية

بتاريخ 21 /سبتمبر 2018 اولا ابارك لهم الزواج

واقول لهم مبروك والف مبروك

زواجاً ميموناً بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكم بخير

وبيت مال وعيال .

“وانا جالس تذكرت ”

الوطن الحبيب ، ارتريا ارض الاباء والجدود….!

وتذكرت قصيدتي بلغت التقري

قصيدة قديمة بعنوان ( مي دول نقبلو قبي سفللناهو لموداي )

اهديها للشعب الارتري. وإن شاء الله تصل مسامعكم عبر الصحافة الوطنية والحرة تجدونها على صفحات موقع فرجت الإلكتروني.

اخوكم ادريس علي الشيخ ( أبو معاذ ) استوكهولم السويد

بتاريخ 22/ سبتمبر 2018

مع وافر شكري وتقديري .

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