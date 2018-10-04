ثلاثة وزراء يستقيلون من مناصبهم الصورية والبلاد تعيش ظروفا سياسية غير عادية

فرجت: أسمرينو

أفاد نشظاء من مجموعة ” جمعة التحرير”من أسمرا ، ان الاوضاع في إريتريا يزداد سوءًا وأنهم في الواقع يستعدون لأنفسهم لكل الاحتمالات.

وعن الاوضاع الحالية في البلاد ، يقول الناشطون إنهم يسمعون عن شائعات سياسيًة و عن استياء متزايد بين أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الحزب والجيش ، حسث ظهر جليا في اجتماع وزراء الحكومة الذي انعقد الأسبوع الماضي ، ولم يدم سوى عدة ساعات، والذي يستغرق في حالاته العادية يومين عاديين. ويقال إن إحاطات أفورقي حول التطورات الوطنية والإقليمية الحالية قوبلت بـ “أسئلة صعبة” من عدة وزراء وهذا خلق جو متوتر ويقال إنه خرج من الاجتماع. وقد سمع النشطاء أن ثلاثة وزراء على الأقل طلبوا الإذن بالاستقالة من مناصبهم.

ويعتقد أن الوزراء الثلاثة الذين طلبوا إعفاءهم من مسؤولياتهم الوزارية هم السيد أرفين برهي ، وزير الزراعة ، السيد سميري روسوم ، وزير التعليم الذي قيل إنه تم تعيينه في الشهور السابقة سفيراً في إثيوبيا ووزير الاشغال العامة السيد أبراهها أصفها. من الجدير بالذكر أن النظام اعتقل الشهر الماضي وزير المالية السابق بعد نشره كتابًا مكونًا من جزئين ينتقد النظام.

وفي الوقت نفسه ، لا يزال الإريتريون يغادرون البلاد مستغلين الفرصة التي أوجدتها الحدود المفتوحة مع إثيوبيا ، ويقال إن قطاعي الصحة والتعليم يعانيان بشكل سيء نتيجة للعديد من المهنيين ، بمن فيهم المدرسون الشباب والمهنيون الطبيون الذين يلجأون إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة. .

كما استمر اعتقال المواطنين العاديين ؛ ووفقا للتقرير السابق ، لا يزال العديد من أعضاء الجماعات الدينية الإنجيلية الذين جاءوا إلى مطار أسمرة للترحيب بأحد أتباع التلفزيون الإثيوبي ، الذين أخذوا أول رحلة من إثيوبيا ، في السجن. وبالمثل ، فإن أصحاب صهاريج المياه ، الذين لم يتمكنوا من دفع الغرامات الضخمة (ملايين النقفة) خلال الصيف ، هم أيضاً في السجن، كما لم يتم الافراج عن الاطفال والنساء الذين تم اعتقالهم عقب مراسيم دفن الشيخ موسى محمد نور ويتراوح اعمال بعض الاطفال ما بين العاشرة والثالثة عشرة.

مرتبط