منظمات اريترية تطلب من رئيس الوزراء الإيطالي إلغاء زيارته إلى أسمرا ،أو أخذ جثث ضحايا لامبيدوسا ألـ 360 معه

بمناسبة الذكرى الخامسة لمأساة لامبيدوزا بتاريخ 3 أكتوبر / تشرين الأول 2013 ، والتي تتزامن مع الزيارة المرتقبة إلى أسمرا من قبل رئيس الوزراء الإيطالي ، وجهت ثلاث منظمات إريترية مذكرة قوية إلى الحكومة الإيطالية تعرب فيها عن “أسفها العميق وخيبة أملها”. في “الفشل المتكرر لإيطاليا لأن تصبح جزءا من الحل في ارتريا.

وتم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي ووزير خارجيته ، إنزو م. ميلانيسي ، فحواها إن الرسالة تود تذكير الحكومة الإيطالية بأن النظام القمعي في إرتريا “لا يستحق أن يعطى مثل هذه الأهميةاً” من قبل وفد رفيع المستوى من إيطاليا قبل أن يبدأ النظام بتنفيذ بعض توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الأقل.

وطُلب من رئيس الوزراء الإيطالي ، السيد جيوسيبي كونتي ، التكرم بإلغاء الزيارة ، أو على الأقل النظر في أن يصطحب معه إلى أسمرا 360 جثة من ضحايا لامبيدوزاحتى تحظى بالدفن المناسب في إرتريا.

وأشارت المنظمات الإريترية أيضا إلى حالات فشل إيطاليا السابقة في مساعدة مستعمرتها السابقة إرتريا. وذكر نموذج ليبيا حيث اعتذرت إيطاليا لليبيا عنما أسمته “جروح الماضي” و قدمت لها حزمة تعويضات مالية قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2009 “اعترافًا ماديًا وعاطفيًا” بأخطاء إيطاليا السابقة خلال الفترة الاستعمارية في اشارة انها تكرر نفس الأخطاء في الحالة الارترية..

يرد أدناه النص الكامل للمذكرة الموجهة إلى الحكومة الإيطالية من جانب المنظمات الإريترية الثلاث ، وهي الحزب للشعب الإريتري الديمقراطي ؛ جبهة الانقاذ الوطني الإريتري (حدري) ووحدة الإريتريين من أجل العدالة.

الى: سعادة السيد جوزيبي كونتي ،

رئيس وزراء ايطاليا

نسخة لـ صاحب المعالي/ السيد انزو مورافو ميلانسي ،

وزير الخارجية الإيطالي ،

3 أكتوبر ، 2018

عزيزي رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي ،

في هذا اليوم التذكاري لمأساة لامبيدوزا والتي تتزامن مع الزيارة المزمعة إلى إريتريا هذا الشهر من قبل وفد إيطالي بقيادة صاحب السعادة ، نحن الأعضاء الموقّعون أدناه للمنظمات الإرترية المؤيدة للديمقراطية ، نوجه هذه الرسالة اليكم ومن خلالكم إلى الحكومة الإيطالية للإعراب عن أسفنا العميق وخيبة أملنا إزاء الفشل المتكرر لإيطاليا في مساعدة الإريتريين الذين تخلت عنهم بعد فترة قصيرة من نهاية حكمها الاستعماري عام 1941.

لقد مرت خمس سنوات على وقوع مأساة لامبيدوزا في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013 ، حيث لقي أكثر من 360 شابا إريتريا حتفهم على بعد أمتار قليلة من الجزيرة الإيطالية التي تحمل هذا الاسم. لقد ماتوا بسبب عدم استجابة نداءاتهم اليائسة للحصول على المساعدة بشكل إنساني من قبل السلطات الإيطالية المعنية. وحتى يومنا هذا ، تبقى جثثهم في قبو تحت الأرض في جنوب إيطاليا في انتظار الدفن المناسب في يوم واحد في وطنهم في إريتريا.

إننا نقول ، سيدي ، إن النظام القمعي في إريتريا لا يستحق أن يُحفظ كرامته بزيارة رئيس وزراء إيطاليا. إن الشعب الإيطالي يعرف جيدا الحالة السياسية والمحزنة لحقوق الإنسان في إريتريا ، ومن المحزن أن نعلم أن الحكومة الإيطالية الحالية ورئيس الوزراء كونتي قرروا تجاهل المعاناة التي طال أمدها للشعب الإريتري والتهدئة مع النظام في أسمرا من خلال زيارة قد يكون هدفها البسيط هو الحد من تدفق اللاجئين من إريتريا قبل معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة نفسها.

كانت الدولة الإيطالية من بين مؤيدي قرارات الأمم المتحدة بشأن إريتريا ، بما في ذلك قرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واستنتاجات عام 2016 للجنة التحقيق الخاصة بحقوق الإنسان في إريتريا. عادة نتوقع من إيطاليا أن تضغط أولاً على النظام الإريتري لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي قبل اتخاذ قرار بشأن هذه الزيارة غير المستحقة على مستوى رئيس الوزراء الإيطالي. ومن المفترض أن الهدف من الزيارة هو التفاوض على نقاط الاتفاق التي من شأنها أن تزيد من تفاقم المحنة التي يعاني منها اللاجئون الإريتريون الموجودين بالفعل في إيطاليا.

رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي ،

نود أن نعيد التأكيد هنا على أن غالبية الإريتريين يعتقدون أن إيطاليا لم تفعل ما يكفي لمساعدة الإريتريين في أوقات احتياجهم خلال الـ 77 سنة الماضية. إنه تصور عام أن معاناة شعبنا كان من الممكن تجنبها إذا كانت إيطاليا ستهتم أكثر بقليل مما فعلت مع مستعمرتها السابقة في إريتريا ، ناهيك عن الصومال وليبيا اللتين لا تتمتعان أيضاً بحالة جيدة.

إنه لفهم مشترك أن الدولة الإيطالية لم تحاول حتى مساعدة الإريتريين في شكل تعويضات ، كما فعلت مع الآخرين. جدير بالذكر أنه في 30 أغسطس 2009 ، اعتذرت الحكومة الإيطالية عن “جراح الماضي” إلى ليبيا ووافقت على دفع تعويض مالي بقيمة 5 مليارات دولار “كاعتراف مادي وعاطفي بالأخطاء التي ارتكبتها [إيطاليا] في [ليبيا] خلال الحقبة الاستعمارية “. كان أسوأ جزء منها هو أن الاتفاق مع ليبيا كان على حساب العديد من اللاجئين الإريتريين الذين أُدينوا لإرسالهم من إيطاليا إلى معمر القذافي الليبي الذي كان على استعداد بدوره ، كما فعل قبل ذلك ، لإعادة هؤلاء اللاجئين العاجزين قسراً إلى وطنهم. الى النظام القمعي في أسمرا. ونخشى أن يتكرر هذا السيناريو السيئ للإعادة القسرية للاجئين إلى إريتريا في عام 2018.

ولذلك ، فإننا نناشد فخامتكم والحكومة الإيطالية بالتفضل بإلغاء الزيارة الرسمية المخططة إلى أسمرا. ولكن إذا كان لا ينبغي تجنب الزيارة ، فإننا على الأقل نطلب منك أن تتفضل بإعادة جثث ضحايا لامبيدوزا إلى إريتريا من أجل دفن ملائم بدلا من الاحتفاظ بها في قبور مؤقتة تحت الأرض في صقلية.

تقبل فائق الاحترام

عن : –

حزب الشعب الإريتري الديمقراطي.

جبهة الانقاذ الوطني الإريتري – حدري.

ووحدة الإريتريين من أجل العدالة.

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