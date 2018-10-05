تقرير “هيومن رايت وتش” على خلفية أعتقال وزير المالية السابق برهانى أبرهى

فرجت

إن الاعتقال الأخير لوزير المالية السابق في إريتريا علامة مقلقة على استمرار التكتيكات القمعية على الرغم من التغييرات في العلاقات الدبلوماسية لإريتريا. أصدرت هيومن رايتس ووتش شريط فيديو عن السجناء السياسيين الإريتريين ، من بينهم 21 من كبار المسؤولين الحكوميين والصحفيين المعتقلين في عام 2001 بعد أن انتقدوا الرئيس أسياس أفورقي.

أصدرت منظمة “هيومن رايت وتش ” تقرير ا على خلفية اعتقال وزير المالية السابق الذي وثق في كتابين جرائم رئيس النظام الارتري ضد الشعب الارتري، وقد تم عنونت التقرير ” تغيير في الدبلوماسية ويبقى السجناء السياسيون في زنازينهم “.

يمثل اعتقال وزير المالية السابق في إريريا مؤخراً علامة مقلقة على استمرار التكتيكات القمعية على الرغم من التغييرات في العلاقات الدبلوماسية لإريتريا. أصدرت هيومن رايتس ووتش شريط فيديو عن السجناء السياسيين الإريتريين ، من بينهم 21 من كبار المسؤولين الحكوميين والصحفيين المعتقلين في عام 2001 بعد أن انتقدوا الرئيس أسياس أفورقي.

ألقت السلطات الإريترية القبض على برهانى أبرهى ، وزير المالية السابق ، في 17 سبتمبر 2018 ، بعد أن انتقد الرئيس أسياس في رسالة على موقع يوتيوب وفي كتاب مكون من جزئين ، حث فيهما على إنهاء “دكتاتورية” أسياس ونقلها إلى السلطة الى “جيل جديد من القادة الشباب .” ورسالته تردد نفس المخاوف.

وقالت ماريا بورنيت ، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “كان هناك أمل في أن ينعكس التغيير على السجناء السياسيين في إريتريا بعد أن حققت إريتريا وإثيوبيا السلام هذا العام ، منهية ثلاثة عقود من العداء”. لكن اعتقال برهانى يظهر أن شيئا لم يتغير. يظل انتقاد السجون في إريتريا هو القاعدة “.

احتجزت إريتريا آلاف السجناء السياسيين في العقود الثلاثة الأخيرة. وتطالب هيومن رايتس ووتش إريتريا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

في عام 2001 ، اعتقلت قوات الأمن 11 من كبار المسؤولين الحكوميين الذين كانوا قد وقعوا خطابا موجه الى الرئيس قبل بضعة أشهر من تأريخ الاعتقال ، ينتقدون فيه أنه الرئيس “يتصرف دون ضبط ،حتى الاطار الغير قانوني”. طالبوا بانعقاد اجتماعات المجلس التشريعي بانتظام ، وإجراء انتخابات جديدة ، والسماح بعمل الأحزاب السياسية . لم تنفذ أي من توصياتهم. وبدلاً من ذلك ، تم إلقاء القبض على 11 مسؤولاً وما لا يقل عن 10 صحفيين كانوا قد أبلغوا عن انتقاداتهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي ، دون محاكمة ، منذ ذلك الحين.

قال روبل اسرات ، الذي كان أخوه أمانويل رئيس تحرير صحيفة “زيمن” ، عندما تم اعتقاله في عام 2001 ، لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً: “لم نرَه منذ 17 عامًا ، وأسرته غير قادرة للوصول اليه طيلة 17 عاما ، ليس هو فقط بل زملائه أيضا. نحن لا نعرف حتى أين هم.يمكنك أن تفهم مدى فظاعة الوضع إذا لم نتمكن حتى من رؤيتهم.

كما تسجن إرتريا أتباع الديانات التي تعتبرها الحكومة “غير قانونية”. تعامل الحكومة مع شهود يهوه بقسوة خاصة ، وتحرمهم من البطاقات التموينية وتصاريح العمل. ومازال ثلاثة وخمسون رهن الاحتجاز ، بما في ذلك ثلاثة اعتقلوا وأرسلوا إلى معسكر تدريب عسكري قبل 24 عاما.

في كتابه ورسالته المسجلة ، يقول برهانى إن “نضال إريتريا من أجل الاستقلال لم يكن أبداً الغرض منه تثبيت الديكتاتورية. نحن بحاجة إلى أفكار ومبادئ لإرشادنا – وليس لأفراد يتمتعون بالسلطة المطلقة. “وقال إنه ينبغي للرئيس أن يعيد عقد الجمعية الوطنية ، التي لم تجتمع منذ يناير 2002. وعندما تنعقد ، تنبأ ، أن المجلس التشريعي سيحل محل اسياس سلميا وحذر برهانى قائلاً: “إذا كانت هناك أي قوة تريد إخراج العملية عن مسارها ، فإنه سيواجه الشباب الإريتري”. وقد طلب بيرهان من أسياس أن يناقشه حول أفكاره في التلفزيون الإريتري. . بدلا من ذلك ، تم اعتقال برهانى.

وكان برهانى قد أعرب عن بعض المخاوف من قبل ، ولكن ليس علنا. وقد نشطا في نضال إرتريا من أجل الاستقلال عن إثيوبيا ، ابتداء من عام 1975. بعد الاستقلال في عام 1991 ، شغل عددا من المناصب الحكومية رفيعة المستوى ، بما في ذلك وزير المالية.

في عام 2012 ، “جُمد” برهاني في منصبه الوزاري ، وهي عقوبة شائعة على المسؤولين الذين يثيرون استياء الرئيس ، لأنه بدأ يحث على إجراء إصلاحات داخلية. ورغم أن المسؤولين “المجمدين” يحتفظون بمراكزهم ورواتبهم ، لا يُسمح لهم بممارسة مهامهم. بعد عامين ، طلب برهانى السماح له بالاستقالة. تم منح طلبه ، وكان عاطلاً عن العمل منذ ذلك الحين.

وفقا لتقارير عائلية وإعلامية ، ألقي القبض على ألماظ هبتى ماريام ، زوجة برهانى ، في يناير من هذا العام ، وهي محتجزة حاليا في سجن حزز ومركز إعادة التأهيل في العاصمة أسمرة. وكما هو الحال في قضية برهانى ، لم تقدم الحكومة أي اتهامات ولم تقدم أي سبب لاعتقالها. قال أفراد من العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن اعتقالها كان يهدف للضغط على برهانى وإخافته من الظهور علناً بنقده.

قال ابن أخت برهاني سلمون هابتوم لـ هيومن رايتس ووتش: “لا يوجد سبب يمنعه من البقاء في السجن بسبب كتابة كتاب …” “نحن لا نعرف أين هو الآن. لديه مشاكل طبية. كما فعلوا من قبل ، قد يعطوننا جسده ، ويقولون لنا إنه مات من المرض. قبل فوات الأوان ، يجب الافراج عنه الآن. نحن قلقون من أنه قد يموت في السجن “.

لم تجرِ إريتريا انتخابات منذ عام 1993. ولم يتم انتخاب أسياس نفسه أبداً ورفض وضع دستور صادق عليه المجلس التشريعي الذي كان يعمل آنذاك في عام 1997. وينص الدستور على إجراء انتخابات دورية ، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك حرية التعبير. والصحافة والتجمع السلمي والدين ، وينص على الإجراءات القانونية الواجبة والقضاء المستقل. كما يحظر الدستور العبودية والسخرة.

يخضع الإريتريون الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة ، وبعضهم أصغر سناً ، ” للخدمة الوطنية ” في مناصب مدنية وعسكرية لفترات غير محدودة ، بدلاً من 18 شهراً المحددة في القانون الإرتري . خلال التجنيد المطول ، يتعرضون للإساءات المنهجة ، بما في ذلك التعذيب ، ونقص الغذاء ، ودفع اعانات غير كافية لدعم الأسرة. لا يوجد أي طعن مؤسسي. التجنيد غير المحدود يدفع الآلاف من الإريتريين ، بمن فيهم الأطفال ، إلى الفرار من البلاد كل شهر.

في عام 2016 ، توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن حكومة اسياس قد انخرطت في “انتهاكات منظمة وواسعة وشاملة لحقوق الإنسان”. وفي يوليو / تموز ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالتزكية وأقوى العبارات الواردة في التقرير هي الانتهاكات المنظمة والشاملة والخطيرة لحقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها والتي ارتكبتها حكومة إرتريا وترتكبها في مناخ من الإفلات العام من العقاب “. وحث المجلس الحكومة على” ضمان الحق والفرص لجميع المواطنين في المشاركة على جميع المستويات في العملية السياسية “.

وقال بيرنيت: “يجب على أي حكومات تسعى إلى خلق علاقات مع إسياس أو القيام بأعمال تجارية في إرتريا أن تدفع باتجاه الإفراج عن السجناء السياسيين الإريتريين الذين عانوا طويلاً”. “إن اعتقال برهانى لمجرد التعبير عن آرائه لاينم عن الأمل في أن السلام والدبلوماسية سيسمحان بتحسن الأوضاع داخل البلاد”.

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