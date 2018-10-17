الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات حقوق الإنسان تقول إن تصويت مجلس حقوق الإنسان يسمح للمعتدين بالدخول

٤ أكتوبر ٢٠١٨ مارتن بلوت نيوز

وكالة اسوشيتد برس

تاريخ النشر: تشرين الأول 12 ، 2018 3:56 مساءً

الأمم المتحدة (أ ف ب) – قالت منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة ان انتخابات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة أعطت الدول المسيئة مقعدا على طاولة حيث ينبغي استدعاؤهم ، حيث فازت دول بما فيها الفلبين وإريتريا بانتخابات بلا منازع.

تم اختيار ثمانية عشر بلدا ، من الهند إلى البهاما إلى الدنمارك ، في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع عدم وجود منافسة ، حصل كل مرشح على 97 صوتا مطلوبا ، بما في ذلك الفلبين ، المدانة على نطاق واسع دوليا بسبب حملة قاتلة للمخدرات ، وإريتريا التي واجهت انتقادات من لجنة أنشأها المجلس نفسه.

وقال دانييل بالسون ، مدير الدعوة في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: “إن الارتقاء بالولايات بسجلات لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان تشكل نكسة هائلة”. “إنها تضعهم على المسرح العالمي ، وعلاوة على ذلك ، فإنها تمكنهم من تقويض مفاهيم حقوق الإنسان المقبولة دوليًا بشكل أساسي”.

وقال السفير الأمريكي نيكي هالي إن “غياب المعايير يواصل تقويض المنظمة ويوضح مرة أخرى لماذا كانت الولايات المتحدة محقة في الانسحاب منها” في يونيو / حزيران.

لم ترد بعثات الأمم المتحدة لإريتريا والفلبين على الفور على استفسارات حول التصويت والنقد. لقد تكررت رسالة إريتريا بأن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ستعمل من أجل تعزيز الحوار و (أ) مجلس حقوق الإنسان الفعال.

في غضون ذلك ، رفض مسؤولو الأمم المتحدة النظر في نتائج التصويت ، لكنهم أشاروا إلى أنه يجب أن يكون جميع أعضاء المجلس منفتحين على التدقيق في طريقة تعاملهم مع حقوق الإنسان.

وقالت مونيكا جرايلي ، المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا جاريس: “من الواضح أن العالم يتوقع من أعضاء الهيئات الدولية الالتزام بمجموعة معينة من معايير السلوك بما يتماشى مع الهيئات التي تم انتخابهم لها”.

يستطيع مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً أن يسلط الضوء على الانتهاكات ويمتلك مراقبين خاصين يشاهدون دولاً وقضايا معينة. كما يستعرض بشكل دوري حقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة.

تم إنشاء هذا المجلس الجديد في عام 2006 ليحل محل عمولة تم فقدها بسبب بعض سجلات الحقوق الآنية الخاصة بالأعضاء ، وقد واجه قريباً انتقادات مماثلة. غادرت الولايات المتحدة جزئياً لأنها رأت المجموعة كمنتدى للنفاق حول حقوق الإنسان ، رغم أن واشنطن تقول أيضاً إن المجلس معادٍ لإسرائيل.

وستنضم الفلبين في وقت أدت فيه حرب الرئيس رودريجو دوتير على المخدرات إلى مقتل أكثر من 4800 مشتبه بهم فقراء في الاشتباكات مع الشرطة ، حسب رواية الحكومة. وتقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. واعتقل أكثر من 155 ألف شخص في الحملة التي استمرت عامين وأثارت قلق الحكومات الغربية ومجموعات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

نفى دوتيرت التغاضي عن عمليات القتل غير المشروعة للشرطة في حرب المخدرات ، على الرغم من أنه قد هدد الموت مراراً وتكراراً لتجار المخدرات.

لم تعقد إريتريا انتخابات رئاسية منذ الاستقلال عام 1993 ، واتهمت جماعات حقوق الإنسان البلاد منذ فترة طويلة بوجود نظام قاس للتجنيد العسكري الذي دفع الكثير من المواطنين إلى الفرار. وجدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك العمل القسري. وقالت الحكومة إن المزاعم لا أساس لها من الصحة ومن جانب واحد.

توصلت إريتريا مؤخرا إلى اتفاق سلام مع إثيوبيا المجاورة بعد عقود من الحروب والقلق ، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان نظام التجنيد سيتغير.

كما رفعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى أعلاماً حمراء حول بعض الدول الأخرى التي تم انتخابها للمجلس يوم الجمعة ، بما في ذلك البحرين والكاميرون.

البحرين تم قمع المعارضة. في الكاميرون ، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن المدنيين تعرضوا لإساءات وسط القتال بين الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية وقوات الأمن الحكومية ، ويعتقد أن آلاف الأشخاص الذين فروا من العنف لم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد.

لم ترد بعثات البحرين والكاميرون بالأمم المتحدة على الفور على استفسارات الجمعة.

ويضم الأعضاء الجدد في المجلس الذي يوجد مقره في جنيف أيضا الأرجنتين والنمسا وبنغلادش وبلغاريا وبوركينا فاسو وجمهورية التشيك وفيجي وإيطاليا والصومال وتوغو وأوروغواي….. انتهى الخبر

ترجمة اعلام الثوابت

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